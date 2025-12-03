Alpine dio la fecha de presentación del auto que manejará Franco Colapinto en 2026 y abrió el capítulo de una temporada marcada la llegada del motor Mercedes

Alpine confirmó la fecha de presentación del auto que manejará Franco Colapinto en 2026 y abrió el primer capítulo de una temporada marcada por el cambio reglamentario y la llegada del motor Mercedes .

El equipo con sede en Enstone anunció que el A526 será revelado el 23 de enero en Barcelona, tres días antes del inicio de los test de pretemporada previstos en el Circuit de Catalunya entre el 26 y el 30 de ese mes.

La escudería eligió la ciudad catalana como punto de partida de su nuevo proyecto, en un evento que reunirá a Colapinto, Pierre Gasly, directivos, ingenieros e invitados.

Se presenta el Alpine que manejará Colapinto en 2026

A las 17:30 de Argentina, comenzará la presentación del primer Alpine impulsado por una unidad de potencia Mercedes, un cambio estructural que marca el comienzo de una nueva era técnica para la marca.

image Alpine anunció la fecha de presentación del nuevo auto que tendrá Colapinto.

Alpine trabaja con plazos adelantados, ya que el chasis del A526 ya superó los crash tests de la FIA y fue homologado, el motor Mercedes será encendido por primera vez en los próximos días y el monoplaza completo estará ensamblado antes de fin de año.

El equipo dispondrá así de enero para simulaciones, correlaciones aerodinámicas y ajustes finales. Este nivel de avance no es habitual en un año de modificación profunda de reglamentos.

Según explicó Steve Nielsen, director de la escudería, Enstone opera con actividad máxima y recortes de tiempo que obligaron a comprimir en cuatro semanas un trabajo que suele demandar dos o tres meses.

Desde la propia estructura aseguran que la apuesta por priorizar el 2026 durante toda la temporada actual empieza a mostrar resultados concretos en el desarrollo del auto.

El A526 incorporará por primera vez motor, transmisión y suspensión Mercedes, una decisión que supone un salto técnico significativo. El monoplaza será más compacto y eficiente, adaptado a la nueva normativa que equilibrará al 50 por ciento la potencia entre la parte térmica y la eléctrica.

También estrenará neumáticos más pequeños y un paquete aerodinámico renovado. Para Colapinto, que debió afrontar 2025 con un A525 limitado, el cambio representa la oportunidad de competir en mejores condiciones desde el inicio del campeonato.

Las primeras vueltas del nuevo Alpine llegarán en los test privados de Barcelona del 26 al 30 de enero. Luego habrá dos tandas colectivas en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero. El Mundial comenzará el 8 de marzo en Melbourne con el Gran Premio de Australia.

El anuncio de Alpine se suma a otras presentaciones ya confirmadas. Red Bull y Racing Bulls realizarán un evento conjunto con Ford el 15 de enero para revelar su nueva alineación y sus autos 2026. Aston Martin, por su parte, mostrará sus monoplazas diseñados por Adrian Newey el 9 de febrero.