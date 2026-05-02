Capibaras superó a Pampas y se metió en la pelea por el Súper Rugby Américas

Capibaras XV se impuso a Pampas 28 a 21 en el Hipódromo de Rosario y festejó un importante triunfo por la 10° fecha del Súper Rugby Américas.

El santafesino Manuel Bernstein en plena acción en el triunfo de Capibaras ante Pampas.

En cumplimiento de la 10° fecha del Súper Rugby Américas, Capibaras XV se llevó un cotizado triunfo ante Pampas por 28 a 21 en el Hipódromo de Rosario y se metió de lleno en la pelea por entrar a los playoffs. La escuadra conducida por Nicolás Galatro fue más consistente a lo largo de todo el cotejo disputado ante un gran marco de público.

El dominio en el scrum le brindó infinidad de infracciones para manejar el trámite en el complemento. Además contó con la efectividad x afuera como en los ensayos conseguidos por Estellés y Dicapua. El próximo viernes recibirá a Yacaré XV en Santa Fe Rugby.

Capibaras metió un gran triunfo en Rosario

Por la décima fecha del Super Rugby Américas, Pampas cayó por 28-21 ante Capibaras XV en Rosario, Santa Fe. El equipo dirigido por Juan Manuel Leguizamón llegaba al encuentro tras caer frente a Dogos XV en Córdoba (43-28) mientras que el conjunto local se presentaba tras una sólida victoria en Brasil frente a Cobras (40-19).

image Capibaras desató la fiesta en el Hipódromo de Rosario con su gran triunfo ante Pampas 28 a 21. gentileza Jano Colcerniani

El primer tiempo en Rosario comenzó con el local dominando el partido. A los cinco minutos, el pack local impuso su potencia desde un line y un maul para que Martín Vaca apoyara el primer try, que Juan Bautista Baronio convirtió para el 7-0. Sin embargo, el apertura rosarino erró un penal a los 10 minutos que hubiera significado el 10-0, dejando a Pampas con vida.

La franquicia de Buenos Aires lo aprovechó y, a los 14 minutos y tras una brillante jugada individual de Tobías Wade quebró la defensa local para empatar el partido 7-7 tras la conversión de Renthel. Capibaras respondió con un penal de Baronio en el minuto 28 para recuperar la ventaja 10-7, pero Pampas sacó a relucir todo su potencial e inteligencia para tomar el control de los últimos minutos de la primera parte, donde gracias a la ventaja otorgada por la amarilla a Manuel Bernstein, Toledo marcó el último try de este primer tiempo para, gracias nuevamente a la patada de Renthel, ir al descanso 14-10.

Capibaras salió decidido en el complemento y rápidamente encontró su recompensa. Tras una tarjeta amarilla a Ignacio Bottazzini en el minuto 46 que dejó a Pampas con 14 hombres, el local no desaprovechó la superioridad numérica: dos minutos después Bautista Estellés apoyó el try que Baronio convirtió para dar vuelta el marcador y poner el 17-14.

El partido siguió muy parejo y con gran intensidad en el Hipódromo rosarino. Pampas buscó reaccionar con el debut de Santos Cayol, pero fue Capibaras quien golpeó primero: a los 60 minutos Gino Dicapua voló hacia el try para ampliar la ventaja a 22-14. El local pagó cara una nueva amarilla, esta vez a Alejo Sugasti en el minuto 63, y Pampas volvió a aprovechar la inferioridad rival: Alejo Lavayén apoyó el try que Renthel convirtió para poner el partido 22-21, con el Hipódromo en vilo.

image El equipo dirigido por Nicolás Galatro se impuso con autoridad y ratificó su buen momento en el SRA. gentileza Jano Colcerniani

Sin embargo, Capibaras tuvo la respuesta justa en los momentos clave. Juan Bautista Baronio convirtió dos penales en los minutos 69 y 75 para estirar la ventaja y sentenciar un partido vibrante. El local supo aprovechar los errores de Pampas en el tramo final para cerrar el encuentro 28-21 y quedarse con una victoria de enorme valor en la lucha por las semifinales.

Síntesis: Capibaras 28- Pampas 21

Capibaras: Diego Correa, Martín Vaca y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Ignacio Gandini (capitán), Felipe Villagrán y Manuel Bernstein; Alejo Sugasti y Juan Bautista Baronio; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bautista Estellés, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto. Luego ingresaron: Bernardo Lis, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Franco Benítez, Bautista Grenón, Juan Lovell, Bruno Heit e Ignacio Dogliani.

Pampas: Matías Medrano, Ignacio Bottazzini y Marcos Camerlinckx; Rodrigo Fernández Criado y Marcelo Toledo; Juan Penoucos, Faustino Santarelli y Juan Pedro Bernasconi; Lucas Marguery (capitán9) y Estanislao Renthel; Jerónimo Ulloa, Felipe Ledesma, Agustín Fraga, Santiago Pernas y Tobías Wade. Luego ingresaron: Francisco Lusarreta, Nahuel Zunini, Ramiro Berardi Calvo, Santos Cayol, Lucas Moresco, Alejo Lavayén, Bautista Farisé y Alfonso Latorre.

Primer tiempo: 4' try de Martín Vaca convertido por Juan Baronio (C), 14' try de Tobías Wade convertido por Estanislao Renthel (P), 28' penal de Juan Baronio (C), 37' try de Marcelo Toledo convertido por Estanislao Renthel (P).

Segundo tiempo: 7' try de Bautista Estellés convertido por Juan Baronio (C), 18' try de Gino Dicapua (C), 25' try de Alejo Lavallén convertido por Estanislao Renthel (P), 27' y 35' penales de Juan Baronio (C).

Amonestados: PT: 36' Manuel Bernstein (C). ST: 6' Ignacio Bottazzini (P), 23' Alejo Sugasti (C).

Cancha: Hipódromo de Rosario

Árbitro: Pablo Deluca

-Súper Rugby Américas fecha 10

Viernes 1° de Mayo:

Capibaras 28. Pampas 21

Yacaré 25. Cobras 25

Sábado 2 de Mayo:

15, Selknam vs. Peñarol (Federico Longobardi) en Santiago

20, Dogos vs. Tarucas (Simón Larrubia) en Córdoba.

-Posiciones: Pampas 38, Dogos 37, Capibaras 35, Selknam 35, Tarucas 23, Peñarol 21, Yacaré XV 13, Cobras de Brasil 10.

-Próxima fecha:

Viernes 8/5: Capibaras vs. Yacaré XV

Sábado 9/5: Selknam vs. Dogos XV

Domingo 10/5: Cobras vs. Peñarol

Lunes 11/5: Pampas vs. Tarucas