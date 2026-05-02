San Lorenzo e Independiente, un duelo clave que mira de cerca Unión

El choque entre San Lorenzo e Independiente puede abrirle la puerta a Unión en la pelea por la clasificación, por un mejor lugar, si gana.

La fecha 9 del Torneo Apertura tendrá uno de sus partidos más determinantes este sábado desde las 18.45, cuando San Lorenzo reciba a Independiente en el estadio Pedro Bidegain, con arbitraje de Pablo Dóvalo y televisación de TNT Sports Premium.

Pero más allá de lo que estará en juego para ambos, en Santa Fe habrá ojos puestos en este partido , ya que el resultado puede impactar directamente en las chances de Unión de Santa Fe.

Unión, atento a cada resultado

El Tatengue llega a la última fecha con posibilidades concretas de meterse en los octavos y sabe que este cruce puede jugar a su favor.

Hoy, Independiente le lleva un punto y San Lorenzo dos. Por eso, las cuentas son claras:

Si empatan y Unión gana, los superará a ambos en la tabla.

Si Unión gana y uno de los dos pierde, también podría pasar a uno de ellos.

En un cierre tan ajustado, cada punto cuenta y este duelo directo puede abrirle una puerta clave al equipo santafesino.

San Lorenzo, con un presente sólido

El Ciclón llega en un gran momento desde la llegada de Gustavo Álvarez. Acumula un invicto de 10 partidos que le permitió escalar hasta el sexto lugar con 22 puntos.

Incluso, un empate le alcanzaría para asegurar su clasificación, aunque también podría avanzar si pierde y otros resultados lo favorecen.

Para este encuentro, no estará el arquero Orlando Gill por una molestia muscular, por lo que José Devecchi será titular.

Independiente, obligado a ganar

El Rojo, dirigido por Gustavo Quinteros, llega más comprometido. Con 21 puntos y en el séptimo lugar, solo la victoria le garantiza la clasificación.

La derrota ante Riestra en la fecha pasada complicó su panorama, por lo que ahora dependerá de sí mismo para no quedar afuera.

Un partido que define mucho más que tres puntos

El cruce en el Nuevo Gasómetro no solo pondrá en juego la clasificación de dos equipos grandes, sino que también puede reconfigurar la tabla en beneficio de otros.

Entre ellos, Unión, que aguardará con expectativa el resultado mientras se juega su propio destino. Porque en esta definición, todo está conectado y cualquier resultado puede cambiar la historia.

Posibles formaciones:

San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathias De Rittis; Alexis Cuello, Matías Reali y Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Milton Valenzuela, Maximiliano Gutiérrez; Mateo Pérez, Ivan Marcone; Santiago Montiel, Matías Abaldo, Gabriel Avalos. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: Pedro Bidegain.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Diego Ceballos.

Hora: 18:45.

TV: TNT Sports Premium.