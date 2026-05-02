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Fórmula 2: gran actuación de Varrone para terminar cuarto en la sprint del GP de Miami

El argentino Nicolás Varrone pudo sumar sus primeros puntos de la temporada en el Gran Premio de Miami en la Fórmula 2.

2 de mayo 2026 · 12:41hs
Fórmula 2: gran actuación de Varrone para terminar cuarto en la sprint del GP de Miami

El piloto argentino Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing) protagonizó una gran actuación para terminar cuarto en la carrera sprint del Gran Premio de Miami de Fórmula 2 y así sumar sus primeros puntos en la categoría.

El triunfo quedó en manos de búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), mientras que el podio lo completaron el neerlandés Laurens van Hoepen (Trident) y el irlandés Alex Dunne (Rodin Motorsport).

Varrone, quien largó en la quinta posición, tuvo una muy buena largada para colocarse cuarto e ilusionarse con pelear por el podio.

El argentino mantuvo la posición con mucha paciencia, aunque en todo momento se mostró a la espera de algún error de sus oponentes para intentar meterse entre los tres primeros.

En la decimotercera vuelta buscó superar al paraguayo Joshua Durksen (Invicta Racing), aunque este último protagonizó una gran defensa para mantener la posición. Luego de esta pelea con el piloto del país vecino, Varrone sufrió el tiempo perdido y fue superado por Dunne.

Finalmente, en la vigésimo primera vuelta Varrone se repuso y adelantó a Durksen, mientras que en los últimos giros hizo gala de su gran defensa para aferrarse a la cuarta posición con la que terminaría cruzando la bandera a cuadros y de esta manera sumar sus primeros cinco puntos en la categoría.

Tsolov, el ganador de una Fórmula 2 donde brilló Varrone

En lo que respecta a lo que fue la pelea por el triunfo, se vivió un final para el infarto en el que Tsolov superó recién en la última vuelta a van Hoepen y en las últimas curvas se sumó a la pelea Dune, aunque finalmente el búlgaro se quedó con el triunfo.

Esta victoria le permite a Tsolov afianzarse en la primera posición del campeonato con 35 puntos, nueve más que van Hoepen, que es su único escolta.

Los otros pilotos que sumaron puntos en la sprint del GP de Miami fueron Durksen, Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport), Gabriele Mini (MP Motorsport) y Dino Beganovic (DAMS).

La actividad en la Fórmula 2 continuará este domingo con la carrera principal, que está programada para las 13:30 (hora de Argentina).

Fórmula 2 Varrone Miami
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