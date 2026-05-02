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Los Pumitas tienen la alineación definida para jugar con Nueva Zelanda

El segunda línea de Santa Fe RC, Bautista Benavides, será titular en la alineación de Los Pumitas que jugará frente a Nueva Zelanda por el Rugby Championship M20 en Sudáfrica.

Ovación

Por Ovación

2 de mayo 2026 · 11:05hs
El santafesino Bautista Benavides (Santa Fe Rugby) será titular ante Nueva Zelanda este domingo 3 de mayo.

El santafesino Bautista Benavides (Santa Fe Rugby) será titular ante Nueva Zelanda este domingo 3 de mayo.

El seleccionado argentino de rugby juvenil, Los Pumitas, afrontará este domingo su segundo compromiso en el Rugby Championship M20 que se desarrolla en Sudáfrica.

La escuadra nacional había comenzado el torneo con un caída por 48 a 21 frente al local en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth por la tercera edición de la competencia. En busca de recuperarse de la caída en el primer partido, el seleccionado argentino juvenil volverá a salir a la cancha el próximo domingo 3 de mayo desde las 9 (hora argentina) ante Nueva Zelanda.

El próximo rival de Argentina le ganó en la primera fecha a Australia por 34-29. Tras el encuentro ante los All Blacks M20, Los Pumitas cerrarán el certamen el sábado 9 de mayo frente a Australia.

Los Pumitas con presencia santafesina

El seleccionado nacional M20 jugará este domingo 3 de mayo, desde las 09:00 hs (hora de Argentina), ante Nueva Zelanda en Port Elizabeth, Sudáfrica, por la segunda fecha del Rugby Championship M20. Recordemos que en el primer partido, ante los Junior Springboks, cayeron 21-48. En el segundo encuentro de la fecha, que enfrentará a Sudáfrica y Australia, Gonzalo de Achaval será el referee principal.

Para este segundo compromiso el head coach Nicolás Fernández Miranda metió mano y serán 11 los cambios en el XV inicial para enfrentar a Nueva Zelanda. Sólo se mantendrán dentro de los titulares Bautista Salinas Mallea, Joaquín Pascual Viale (pasa a la segunda línea), Pedro Coll (pasa de 12 a 13) y Luciano Avaca (pasa de fullback a wing).

Es importante destacar que el segunda línea formado en Santa Fe Rugby e integrante de la franquicia Capibaras XV que juega el Súper Rugby Américas, Bautista Benavídes será titular frente a los hombres negro, mientras que Agustín Ponzio de CRAI, que lo hizo de entrada frente a Sudáfrica en el debut, irá al banco de los suplentes.

Los Pumitas alistará a: Fabrizio Cebron, Manuel Cuneo y Bautista Salinas; Joaquín Pascual Viale y Bautista Benavides (Santa Fe Rugby); Franco Marizza, Jerónimo Sorondo y Federico Torre; Juan Preumayr y Federico Serpa; Luciano Avaca, Benjamín Ordiz, Pedro Coll, Bautista Quiroga Miguens y Simón Pfister. Los suplentes serán: Nicolás Cambiasso, Benjamín Farías, Germán Tello Fredes, Agustín Ponzio (CRAI de Santa Fe), Basilio Cañas, Benjamín Ledesma, Ramón Fernández y Manuel Giannantonio.

Nueva Zelanda lo hará con: Ethan Webber, Josh Findlay y Alex Hewitt; Alex Arnold y Jakke Frost; Loga Platt, Kobe Brownlee y Finn McLeod; Charlie Sinton y Mika Muliaina; JD Van Der Westhuizen, Haki Wiseman, Oliver Guerín, Jay Reihana y Cohen Norrie. En el banco de los suplentes estarán a disposición: Luka Patumaka Makata, Charlie Wallis, Dane Johnston, Johnny Falloon, Micah Fale, Boston Krone, Angus Revell y Logan Wiliams.

Los Pumitas Nueva Zelanda Bautista Benavides
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