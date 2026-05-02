Boca visita a Central Córdoba con la mira en la cima de la Zona A

Boca quiere volver al triunfo tras la caída en la Copa Libertadores y mantener vivo el sueño de terminar primero en el Apertura.

Boca Juniors afrontará este sábado un compromiso clave cuando visite a Central Córdoba, desde las 16.15 en el estadio Alfredo Terrera, por la fecha 9 del Torneo Apertura. El encuentro contará con el arbitraje de Nazareno Arasa y será televisado por TNT Sports Premium.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega en un gran momento en el torneo local. Con 27 puntos, se ubica segundo en la Zona A, a solo una unidad del líder Estudiantes.

Por eso, una victoria en Santiago del Estero lo dejaría muy bien posicionado para soñar con terminar en lo más alto al cierre de la fase regular.

Rotación pensando en la Copa para Boca

Sin embargo, Boca también tiene la cabeza puesta en la Copa Libertadores. Tras la derrota ante Cruzeiro, que cortó una racha de 14 partidos sin perder, el Xeneize buscará recuperar confianza.

En ese contexto, el entrenador apostaría por una formación con varios habituales suplentes, preservando titulares para el duelo del próximo martes frente a Barcelona de Ecuador.

Un rival sin presión

Del otro lado estará un Central Córdoba que ya no tiene chances de clasificar a los playoffs. El conjunto santiagueño suma 16 puntos y viene de empatar sin goles ante Lanús en la última jornada.

Sin objetivos en la tabla, intentará hacerse fuerte como local y cerrar su participación con una buena imagen ante uno de los protagonistas del torneo.

Mucho en juego en Santiago

En una fecha que definirá posiciones clave, Boca buscará dar un paso más hacia la cima, mientras que Central Córdoba intentará arruinarle los planes.

Para el Xeneize, la ecuación es clara: ganar y seguir soñando con terminar primero.

Posibles formaciones:

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Yuri Casermeiro, Agustín Quiroga; Tiago Cravero; Fernando Martínez, Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera; Lucas Varaldo y Ezequiel Naya. DT: Lucas Pusineri.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech o Williams Alarcón, Alan Velasco; Kevin Zenón o Ángel Romero, Exequiel Zeballos y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Alfredo Terrera.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 16:15.

TV: TNT Sports Premium.