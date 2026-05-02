Defensores de Belgrano quiere volver a prenderse arriba ante un Central Norte en crisis

Defensores de Belgrano recibe Central Norte con la oportunidad de arrimarse a los primeros puestos de la Zona A. Enfrente, un rival golpeado y en zona de descenso.

Defensores de Belgrano tendrá este sábado desde las 15.30 una gran oportunidad para volver a meterse de lleno en la pelea de arriba cuando reciba a Central Norte en el estadio Juan Pasquale, por la fecha 12 de la Zona A de la Primera Nacional. El partido será arbitrado por Yamil Possi.

El conjunto de Núñez llega a este compromiso con la necesidad de recuperarse tras dos derrotas consecutivas, pero mantiene intactas sus chances de acercarse a los líderes si logra hacerse fuerte en casa.

En una zona muy pareja, un triunfo puede reposicionarlo rápidamente en los puestos de vanguardia y consolidarlo dentro del lote de clasificación.

El rival, en un momento delicado

Del otro lado estará un Central Norte que atraviesa una realidad completamente distinta. El equipo salteño suma apenas nueve puntos, se encuentra en zona de descenso y viene de perder ante Ciudad de Bolívar.

Además, la semana estuvo marcada por la salida de Adrián Bastia, lo que derivó en un interinato de Norman Juárez, mientras se espera la asunción de Mario Sciacqua.

Un escenario ideal para el Dragón

Con este contexto, Defensores aparece ante una oportunidad inmejorable: enfrentar a un rival golpeado y aprovechar la localía para sumar de a tres.

Si logra imponer condiciones en el Juan Pasquale, no solo dejará atrás su racha adversa, sino que también dará un paso importante para acercarse a los punteros y reforzar su candidatura en el campeonato.

Objetivo claro: volver a despegar

Para el Dragón, el desafío está planteado: ganar, recuperar confianza y meterse nuevamente en la discusión grande.

Ante su gente y frente a un rival urgido, Defensores de Belgrano buscará transformar este partido en el punto de partida para relanzar su campaña.

En tanto que en otro partido de la Zona A, Estudiantes de Buenos Aires recibirá a San Telmo, desde las 15.30, mismo horario que Los Andes-Colón. Estudiantes de Buenos aires tiene 13 puntos, a siete del puntero Morón, mientras que San Telmo tiene 12 y está a ocho de la cima. Por la Zona B, en tanto, desde las 20, Atlético de Rafaela visitará a San Martín de Tucumán.