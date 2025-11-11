Argentina enfrentará a México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17

La Selección Argentina enfrentará a México por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 en Qatar. El elenco dirigido por Diego Placente viene de ganar los tres partidos de la fase de grupos y consiguió el lugar más alto de los clasificados y ahora le tocará medirse con los aztecas, quien finalizó como último de los mejores terceros.
El partido será el viernes, con horario a confirmar, y se podrá ver por TV Pública y DSports. Los mexicanos lograron meterse como el octavo mejor de los terceros, tras caer 3-1 en la última fecha contra Suiza. Previamente, el Tri perdió ante Corea del Sur (1-2) y venció por la mínima a Costa de Marfil (1-0): quedó tercero del Grupo F con tres puntos.
Será un partido especial por la rivalidad que se armó entre Argentina y México en los Mundiales tomando como parámetro los recientes cruces en Sub 20 del 2025 en Chile (triunfo 2-0 de la Albiceleste) y en la Mayor durante Qatar 2022 (2-0 venció el equipo de Scaloni).
En caso de avanzar a octavos de final, el rival de la Selección Argentina Sub 17 saldrá de la llave que protagonizarán Portugal y Bélgica. Más adelante en el horizonte, un hipotético contrincante de cuartos de final se daría tras los cruces entre los ganadores de Suiza-Egipto y Canadá-Irlanda.