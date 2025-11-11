Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina enfrentará a México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17

La Selección Argentina, que ganó su grupo, enfrentará a México por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 en Qatar

11 de noviembre 2025 · 16:45hs
Argentina enfrentará a México en los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17

La Selección Argentina enfrentará a México por los dieciseisavos de final del Mundial Sub 17 en Qatar. El elenco dirigido por Diego Placente viene de ganar los tres partidos de la fase de grupos y consiguió el lugar más alto de los clasificados y ahora le tocará medirse con los aztecas, quien finalizó como último de los mejores terceros.

La Selección Argentina Sub 17 tiene rival para los dieciseisavos del Mundial

El partido será el viernes, con horario a confirmar, y se podrá ver por TV Pública y DSports. Los mexicanos lograron meterse como el octavo mejor de los terceros, tras caer 3-1 en la última fecha contra Suiza. Previamente, el Tri perdió ante Corea del Sur (1-2) y venció por la mínima a Costa de Marfil (1-0): quedó tercero del Grupo F con tres puntos.

Será un partido especial por la rivalidad que se armó entre Argentina y México en los Mundiales tomando como parámetro los recientes cruces en Sub 20 del 2025 en Chile (triunfo 2-0 de la Albiceleste) y en la Mayor durante Qatar 2022 (2-0 venció el equipo de Scaloni).

En caso de avanzar a octavos de final, el rival de la Selección Argentina Sub 17 saldrá de la llave que protagonizarán Portugal y Bélgica. Más adelante en el horizonte, un hipotético contrincante de cuartos de final se daría tras los cruces entre los ganadores de Suiza-Egipto y Canadá-Irlanda.

Argentina México Mundial Sub 17
