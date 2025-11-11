La reserva de Unión superó por penales a Atlético Tucumán y avanzó en los playoffs

En un partidazo, la reserva de Unión logró avanzó en los playoffs del Clausura Proyección, al superar por penales 3-1 a Atlético Tucumán, luego de igualar 2-2

En un verdadero partidazo jugado en el 15 de Abril, la reserva de Unión logró una heroica clasificación a la siguiente fase de los playoffs del Torneo Clausura Proyección, al superar por penales 3-1 a Atlético Tucumán , luego de igualar 2-2 en el tiempo regular.

El encuentro tuvo todos los condimentos: emociones, suspenso y un final vibrante. El Decano golpeó primero a los 35 minutos del primer tiempo con un tanto de Ramiro Paunero, que puso en ventaja a la visita. En el complemento, el Tatengue reaccionó y consiguió la igualdad a los 25’, gracias a un penal ejecutado por Valentín Cerrudo.

Cuando parecía que el envión era todo del local, Atlético Tucumán volvió a adelantarse a los 41’ por intermedio de Gabriel Abeldaño, aprovechando un contragolpe letal. Pero Unión no bajó los brazos y, en el cierre mismo del partido, a los 48 minutos, apareció Misael Aguirre para marcar el 2-2 agónico que llevó la definición a los penales.

Desde los 12 pasos, el protagonista fue Lucas Meuli, que atajó dos remates se vistió una vez más de héroe. El cierre llegó con la ejecución de Tomás Fagioli, que convirtió el penal decisivo para sellar el 3-1 final y desatar la alegría en el estadio.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Nicolás Vazzoler avanzó a la próxima instancia y ratificó el gran momento de una categoría que viene mostrando carácter, juego y una notable capacidad de reacción. En la próxima instancia se cruzará con Argentinos.

Formaciones de Unión y Atlético Tucumán

Unión: Lucas Meuli; Enzo Rubio, Ignacio Isla, Mateo Aimar y Lucas Ayala; Misael Aguirre, Emilio Giaccone, Mateo Peresutti y Santiago Grella; Ricardo Solbes; e Ignacio Pedano. DT: Nicolás Vazzoler.

Atlético Tucumán: Patricio Albornoz; Juan Pablo Posse, Ramiro Paunero, Ramiro González, Leonel Vega, Luciano Vallejo, Rodrigo Granillo, Leandro Olima, Carlos Abeldaño, Facundo Pimienta y Martín Ortega. DT: Andrés Jemio.

Goles: PT 35' Ramiro Paunero (A); ST 25' Valentín Cerrudo, de penal (U), 43' Gabriel Abeldaño (A) y 48' Misael Aguirre (U).