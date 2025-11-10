Uno Santa Fe | Escenario | Luciano Pereyra

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Luciano Pereyra se presentará en la Estación Belgrano en bulevar Gálvez 1150, el viernes 14 de noviembre a las 21. Las entradas están a la venta

10 de noviembre 2025 · 10:14hs
Luciano Pereyra se presentará en Santa Fe

Luciano Pereyra se presentará en Santa Fe

Ya falta cada vez menos para el imperdible show que Luciano Pereyra brindará en Santa Fe el viernes 14 de noviembre a las 21, en la Estación Belgrano, en el marco de su nuevo tour “Te sigo amando”. Las entradas pueden adquirirse en Ticketek.

Luciano Pereyra lleva 15 álbumes editados y millones de reproducciones en plataformas digitales. Es ganador de múltiples Premio Gardel, las Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar y dos nominaciones al Latin Grammy. Posee récords de asistencia año tras año con shows agotados en el Estadio Vélez, 34 Luna Park, 6 Movistar Arena, 16 Gran Rex, 15 Teatro Opera, 2 Movistar Arena de Chile y 2 Antel Arena de Montevideo, entre otros.

Con el video de "Como Tú", alcanzó más de 278 millones de reproducciones. Cantó junto a grandes artistas internacionales como Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, Juanes, Los Ángeles Azules, Lucero, Luis Fonsi, Lang Lang, Pedro Capó y Nacho entre otros.

ONLINE: https://www.ticketek.com.ar/

Luciano Pereyra Santa Fe Estación Belgrano
