Vazzoler, contundente en Unión: "Hay que mostrar una mejor versión para superar a Argentinos"

El DT de la reserva de Unión, Nicolás Vazzoler, fue autocrítico por la clasificación a los cuartos de final del Clausura Proyección: "Estos partidos fortalecen"

11 de noviembre 2025 · 19:43hs
Prensa Unión

La reserva de Unión vivió una tarde vibrante en el estadio 15 de Abril, donde superó a Atlético Tucumán 3-1 en los penales, luego de empatar 2-2, para avanzar a los cuartos de final del Clausura Proyección. Tras la clasificación, el DT Nicolás Vazzoler analizó el encuentro y dejó varias reflexiones.

• LEER MÁS: La reserva de Unión superó por penales a Atlético Tucumán y avanzó en los playoffs

“Fue muy duro. Esperábamos esto, porque fue un equipo (por Atlético) que hizo una primera parte espectacular y quizás no venía con su mejor versión. Los jugadores eran los mismos, con un punto por encima en cuanto a edad y que juegan bien. Se dio lo que pensábamos. Hay que sufrir menos, pero es parte de esto, acá están los mejores. No podemos esperar menos”, explicó el DT en charla con LT10 AM 1020, destacando la paridad del duelo ante el Decano.

• LEER MÁS: Madelón, tras la clasificación de la reserva de Unión: "Los pibes juegan bien y vamos a verlos más"

El técnico también valoró el esfuerzo físico y el trabajo colectivo del grupo: “Lo más importante siempre es la intención, pero no es la mejor versión nuestra, porque podemos hacerlo mejor. Hay que destacar también el trabajo del profe, porque nos pasa que los rivales terminan acalambrados y nosotros enteros. Es bueno en lo que hace y nos permite sostener una idea”.

Para Vazzoler, el sufrimiento que atravesó el equipo forma parte del aprendizaje y de la formación de los jóvenes futbolistas: “Nos acostumbramos a vivir estas situaciones, pero los chicos necesitan pasar por esto para fortalecer su experiencia. Que las vivencias los hagan más fuertes. Lógico que está la alegría del triunfo, pero es bueno que pasen por este tipo de partidos y nos acostumbramos a levantar situaciones complejas. Es un orgullo y los chicos no dejan de creer. Hay que destacarlo”.

• LEER MÁS: Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 15ª fecha del Clausura

Por último, el entrenador ya piensa en el próximo desafío, los cuartos de final ante Argentinos Juniors, y fue claro sobre lo que espera de su equipo: “Creo que necesitamos mostrar una mejor versión si queremos llegar a las aspiraciones ante un gran rival como Argentinos”.

