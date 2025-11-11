Uno Santa Fe | Unión | Unión

Madelón, tras la clasificación de la reserva de Unión: "Los pibes juegan bien y vamos a verlos más"

El DT del plantel profesional, Leonardo Madelón, vio la clasificación de la reserva de Unión a los cuartos de final. "Nos sirve mucho ver a los pibes", dijo

11 de noviembre 2025 · 18:56hs
Madelón, tras la clasificación de la reserva de Unión: Los pibes juegan bien y vamos a verlos más

Leonardo Madelón estuvo este martes en el 15 de Abril siguiendo de cerca a la reserva de Unión, que logró una emotiva clasificación a la siguiente fase de los playoffs del Clausura Proyección, al vencer por 3-1 en los penales a Atlético Tucumán, tras igualar 2-2 en los 90 minutos.

• LEER MÁS: La reserva de Unión superó por penales a Atlético Tucumán y avanzó en los playoffs

El entrenador del plantel profesional valoró la actuación de los juveniles y destacó la importancia de este tipo de partidos para su crecimiento en charla con LT10 AM 1020: “Durísimo. Hasta el final, porque fue digno lo de ellos. Nos sirve mucho ver a los pibes. Ahora le toca Argentinos. Muy contento por ellos”.

• LEER MÁS: ¿Unión, obligado a vender una pieza clave a fin de año?

Madelón analizó también el desarrollo del juego y la reacción del equipo en el complemento: “De arriba se ve todo fácil, pero hay que estar dentro. Unión presionó más alto en el segundo tiempo y todo cambió también con algunos retoques. Bien los pibes. A veces está bueno sufrir así, porque es un aprendizaje. Es todo muy complicado”.

• LEER MÁS: Jerónimo Dómina, un caso sin cierre todavía en Unión

La mirada de Madelón sobre los pibes de Unión

El técnico no ocultó su entusiasmo por varios de los futbolistas que vienen empujando desde abajo. Sobre todo Santiago Grella, que hizo un jugadón en el gol agónico de Misael Aguirre: “Me hace acordar a Fraga (Franco Fragapane), pero hay muchos pibes que juegan bien. Los vamos a empezar a mirar más”.

image
La reserva de Unión se cruzará en los cuartos de final ante Argentinos.

La reserva de Unión se cruzará en los cuartos de final ante Argentinos.

Entre los nombres que destacó, Madelón se detuvo especialmente en Misael Aguirre, autor del gol agónico que llevó la definición a los penales: “Misael tiene que estar en cancha siempre. Va por afuera y lo que más le gusta es ser volante, pero donde más desequilibra es de punta. Me gusta. Es un pibe que tiene gol y por eso hay que cuidarlo”.

• LEER MÁS: Unión ya tiene día y hora para cerrar la fase regular del Clausura ante Belgrano

También dejó su impresión sobre el desempeño ofensivo del equipo: “(Ignacio) Pedano juega más por afuera, no lo vi tan nueve. (Valentín) Cerrudo sí es de área. Se pueden complementar. Bien por los pibes”.

• LEER MÁS: El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Por último, elogió la labor del arquero Lucas Meuli, una de las figuras al atajar dos penales en la definición: “Estuvo a la altura. Están bien vistos por todos. Acá no es que te la cuentan, porque venimos a verlos”.

Unión Reserva Leonardo Madelón
Madelón, tras la clasificación de la reserva: Los pibes juegan bien y vamos a verlos más

Madelón, tras la clasificación de la reserva: "Los pibes juegan bien y vamos a verlos más"

