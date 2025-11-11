Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión ya tiene árbitro para visitar a Belgrano por la 16ª fecha del Clausura

La Liga Profesional reveló las designaciones de árbitros para la 16ª fecha del Clausura, donde Unión visitará a Belgrano

11 de noviembre 2025 · 19:22hs
La Liga Profesional confirmó este martes por la tarde las designaciones arbitrales para la 16ª fecha del Torneo Clausura y el duelo entre Belgrano y Unión, clave por la clasificación, será controlado por Nazareno Arasa, el lunes, desde las 17, en Córdoba.

El árbitro rosarino, en el foco por sus polémicas actuaciones emparentadas con "la corona", estará acompañado por Marcelo Bistocco y Ramón Ortiz como asistentes, mientras que el cuarto juez será Francisco Acosta. En el control tecnológico, Salomé Di Iorio estará al frente del VAR, con Lucas Comesaña como AVAR.

Será un compromiso de alto voltaje para ambos equipos. El Tate, ya clasificado a los playoffs, necesita una victoria para asegurar la localía en la primera instancia. Pero enfrente estará un Belgrano que también se juega su pase a la siguiente fase, lo que promete un duelo intenso en el Gigante de Alberdi.

¿Cómo le fue a Unión con Arasa?

Controló al Tate 20 veces, con ocho triunfos, siete empates y cinco derrotas. La última vez fue el 21 de octubre, en el triunfo ante Defensa en el 15 de 3-0, por los goles de Agustín Colazo, Damián Fernández, en contra, y Marcelo Estigarribia.

Fecha 16

Viernes 14 de noviembre

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Pablo Dóvalo

Árbitro asistente 1: Sebastian Raineri

Árbitro asistente 2: Uriel García

Cuarto árbitro: Diego Ceballos

VAR: Gastón Monsón Brizuela

AVAR: José Castelli

Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal) -ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramírez

Árbitro asistente 1: Pablo González

Árbitro asistente 2: Pablo Acevedo

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra

VAR: Hector Paletta

AVAR: Lucas Pardo

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello

Árbitro asistente 1: Iván Núñez

Árbitro asistente 2: Damián Espinoza

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

VAR: Lucas Novelli

AVAR: Javier Mihura

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Nicolás Lamolina

Árbitro asistente 1: Javier Uziga

Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli

Cuarto árbitro: Franco Acita

VAR: Juan Pablo Loustau

AVAR: Agustín Méndez

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastián Zunino

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri

Árbitro asistente 2: Carla López

Cuarto árbitro: Pablo Giménez

VAR: Silvio Trucco

AVAR: Marcos Horticolou

Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti

Árbitro asistente 2: Facundo Rodriguez

Cuarto árbitro: Julio Barraza

VAR: Hernán Mastrángelo

AVAR: Gastón Suárez

17.00 Vélez – River (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso

Árbitro asistente 2: Erik Grunmann

Cuarto árbitro: Ariel Cruz

VAR: Adrián Franklin

AVAR: Javier Delbarba

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Luis Lobo Medina

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro

Árbitro asistente 2: Gerardo Lencina

Cuarto árbitro: Joaquin Gil

VAR: Germán Delfino

AVAR: Gisela Trucco

20.15 Newell’s – Racing (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastian Martinez

Árbitro asistente 1: Hugo Paez

Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

VAR: Felipe Viola

AVAR: Diego Verlota

20.15 Boca – Tigre (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Darío Herrera

Árbitro asistente 1: Diego Bonfa

Árbitro asistente 2: Federico Cano

Cuarto árbitro: Nahuel Viñas

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Nelson Sosa

20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Merlos

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani

Árbitro asistente 2: Matías Bianchi

Cuarto árbitro: Mario Ejarque

VAR: Fabrizio Llobet

AVAR: Eduardo Lucero

Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano

Árbitro asistente 1: Adrian Delbarba

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Mariano Negrete

VAR: José Carreras

AVAR: Juan Del Fueyo

17.00 Belgrano – Unión (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Nazareno Arasa

Árbitro asistente 1: Marcelo Bistocco

Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

VAR: Salomé Di Iorio

AVAR: Lucas Comesaña

El polémico Arasa controlará el partido Belgrano-Unión.

17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Bruno Amiconi

Árbitro asistente 1: Julio Fernandez

Árbitro asistente 2: Gisella Bosso

Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi

VAR: Sebastian Habib

AVAR: Juan Pafundi

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Echenique

Árbitro asistente 1: Lucas Germanota

Árbitro asistente 2: Marcelo Errante

Cuarto árbitro: Julián Beligoy

VAR: Edgardo Zamora

AVAR: Diego Romero

