Unión ya tiene día y hora para cerrar la fase regular del Clausura ante Belgrano

La Liga Profesional dio a conocer el programa de la última fecha de la fase regular del Clausura, donde el ya clasificado Unión visitará a Belgrano.

11 de noviembre 2025 · 12:37hs
La Liga Profesional de Fútbol confirmó la programación de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, última jornada de la fase regular, en la que Unión definirá su posición final en la Zona A y buscará llegar en la mejor forma posible a los playoffs. El equipo de Leonardo Madelón jugará el lunes 17 de noviembre a las 17, frente a Belgrano, en el estadio Gigante de Alberdi.

Será un duelo de alto voltaje, ya que tanto el Tatengue como el Pirata llegan con aspiraciones concretas: mientras el conjunto santafesino ya tiene asegurado su boleto a los octavos de final, los cordobeses necesitan sumar para no depender de otros resultados.

Las cuestiones a tener en cuenta por la Liga Profesional

La definición de la fecha no fue sencilla. La Liga Profesional explicó que el cronograma debió ajustarse por múltiples factores: cuestiones de seguridad, disponibilidad televisiva y eventos en los estadios. Además, el organismo anunció que, desde el jueves 13 de noviembre, comenzará el horario de verano, por lo que todos los encuentros se programaron a partir de las 17 horas.

La programación también contempla la simultaneidad de los partidos decisivos por la permanencia y de aquellos que pueden alterar la clasificación a los playoffs. Por ese motivo, los encuentros de la Zona A, donde compite Unión, se disputarán el lunes en el mismo horario: además del choque entre Belgrano y Unión, jugarán Barracas Central – Huracán y Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia de Mendoza, todos a las 17.

El cierre de la jornada, a las 19.30, estará a cargo de Platense – Gimnasia, mientras que el resto de los equipos de la Zona A tendrán acción el domingo, con partidos como Boca – Tigre, Estudiantes – Argentinos, Newell’s – Racing y Central Córdoba – Banfield, todos a las 20.15.

Para el conjunto rojiblanco, el duelo en Córdoba significará una oportunidad de consolidar su funcionamiento y llegar con confianza a la próxima fase. Con la clasificación ya asegurada, la duda pasa por saber si Madelón mantendrá su base titular o si optará por dar descanso a algunos futbolistas que llegan con molestias.

El Gigante de Alberdi será entonces el último examen del Clausura para Unión, antes de meterse de lleno en los playoffs, donde buscará prolongar el gran momento futbolístico que lo llevó a clasificarse por primera vez en este formato.

Todo el programa de la fecha 16 de la Liga Profesional

Fecha 16

Viernes 14 de noviembre

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín (SJ) (Interzonal)

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)

21.30 Independiente – Rosario Central (Zona B)

Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres (Zona B)

17.00 Vélez – River (Zona B)

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)

20.15 Newell’s – Racing (Zona A)

20.15 Boca – Tigre (Zona A)

20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A)

Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)

17.00 Belgrano – Unión (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A)

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)

