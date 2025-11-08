Uno Santa Fe | Policiales | Recreo

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

El ataque criminal fue consumado este viernes por la noche. Hugo Moreyra, de 34 años, murió en el hospital Manuel Rodríguez. Policías aprehendieron a dos hombres presuntamente relacionados con el asesinato. Secuestraron un revólver calibre 32.

Juan Trento

8 de noviembre 2025 · 10:42hs
La tragedia se desató alrededor de las 21:30 en la intersección de las calles Cayetano Silva y Santa Fe, en la ciudad de Recreo. Vecinos alertaron a la central de emergencias 911 tras escuchar una seguidilla de disparos y el ruido de motocicletas alejándose.

Al salir a la calle, los testigos encontraron a un hombre tendido en el pavimento, gravemente herido y ensangrentado. Según los relatos, una persona se aproximó rápidamente, recogió un arma que estaba junto al cuerpo inmóvil y la llevó consigo a su domicilio cercano, un hecho que fue crucial para la posterior investigación.

La víctima, identificada como Hugo Moreyra, de 34 años, fue trasladada de urgencia en una ambulancia del SIES 107 al hospital protomédico Manuel Rodríguez. A pesar de los esfuerzos, los médicos de guardia constataron su fallecimiento minutos antes de la medianoche, confirmando que presentaba numerosos impactos de bala en zonas vitales, incluyendo la cabeza, el tórax y el abdomen.

Rápida respuesta policial y judicial en Recreo

La gravedad del episodio motivó la intervención directa de la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Laura Urquiza, quien se hizo presente en Recreo para coordinar las primeras diligencias de la investigación criminal.

Oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico y de la Comisaría 16° actuaron con celeridad. Mediante dos requisas domiciliarias, lograron la aprehensión de dos hombres. En una de las viviendas, con el consentimiento de la propietaria, se secuestró un revólver calibre 32, el cual se presume es el arma utilizada en el crimen.

Los dos aprehendidos fueron identificados como I. A., de 30 años, y J. C. V., de 39 años, quienes quedaron a disposición de la fiscal Urquiza para determinar su grado de responsabilidad criminal en el asesinato de Moreyra.

Peritajes y avance de la investigación

La Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe fue informada de la novedad e inmediatamente se coordinaron los procedimientos de rigor.

En la escena del crimen, trabajaron en conjunto agentes de Orden Público, Cuerpos, los pesquisas de Homicidios y los peritos criminalísticos de la Policía de Investigaciones (PDI). Su labor es fundamental para recolectar evidencias y reconstruir la mecánica del hecho.

Por orden de la fiscal, el cuerpo de la víctima fue remitido a la morgue judicial para la realización de la necropsia de rigor, un procedimiento clave para determinar la causa y la hora exacta de la muerte.

