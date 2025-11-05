Uno Santa Fe | Ovación | Scaloni

Scaloni no convocaría a los jugadores del medio local en la próxima fecha FIFA

El DT Lionel Scaloni no convocaría a los futbolistas del ámbito local para la próxima fecha FIFA, donde la Selección Argentina disputará un amistoso ante Angola

5 de noviembre 2025 · 16:37hs
Scaloni no convocaría a los jugadores del medio local en la próxima fecha FIFA

El DT Lionel Scaloni no convocaría a los futbolistas del ámbito local para la próxima fecha FIFA, donde la Selección Argentina disputará un amistoso ante Angola.

La decisión llega en medio de un contexto particular, ya que la gira del seleccionado coincide con una semana clave para el fútbol argentino, marcada por el Superclásico entre Boca y River y la definición de la última fecha del Torneo Clausura, que determinará a los clasificados a los playoffs y las copas internacionales.

Scaloni no llamará a los jugadores de la Liga Profesional a la Selección

Durante los últimos días había crecido la preocupación en varios clubes, especialmente en Boca, ante la posibilidad de que Leandro Paredes fuera citado y se perdiera los compromisos decisivos del campeonato.

El mediocampista permanecerá en el país, al igual que el resto de los jugadores que militan en la Liga Profesional. De esta manera, Scaloni mantendrá su postura de no alterar las competencias locales en momentos de definición.

En la gira anterior por Estados Unidos, el propio entrenador ya había anticipado que priorizaría el calendario de los clubes argentinos y evitaría convocatorias que generaran conflictos de fechas. Pese a algunas versiones que indicaban lo contrario, finalmente ni Paredes u otros futbolistas locales como Marcos Acuña, Facundo Rivero o el arquero de Racing, Facundo Cambeses serán incluidos en la lista para esta ventana internacional.

Argentina se enfrentará a Angola el viernes 14 de noviembre a las 13 (hora argentina) en el marco de una nueva fecha FIFA.

Scaloni Selección Argentina Angola
Noticias relacionadas
superclasico: los arbitros que podrian dirigir el boca-river

Superclásico: los árbitros que podrían dirigir el Boca-River

se viene una jornada llena de actividad en la europa league

Se viene una jornada llena de actividad en la Europa League

se confirmaron los arbitros para las semifinales del reducido de la primera nacional

Se confirmaron los árbitros para las semifinales del Reducido de la Primera Nacional

colapinto vibra con interlagos: el piloto argentino que vuelve a sentirse en casa

Colapinto vibra con Interlagos: el piloto argentino que vuelve a sentirse "en casa"

Lo último

La CGT eligió la nueva conducción: quiénes son los integrantes del triunvirato

La CGT eligió la nueva conducción: quiénes son los integrantes del triunvirato

José Neris la rompe en Uruguay y Colón se ilusiona con una venta

José Neris la rompe en Uruguay y Colón se ilusiona con una venta

Balaceras, tentativa de homicidio y venta de droga: 14 allanamientos en Rafaela y derribo de búnkeres en Frontera

Balaceras, tentativa de homicidio y venta de droga: 14 allanamientos en Rafaela y derribo de búnkeres en Frontera

Último Momento
La CGT eligió la nueva conducción: quiénes son los integrantes del triunvirato

La CGT eligió la nueva conducción: quiénes son los integrantes del triunvirato

José Neris la rompe en Uruguay y Colón se ilusiona con una venta

José Neris la rompe en Uruguay y Colón se ilusiona con una venta

Balaceras, tentativa de homicidio y venta de droga: 14 allanamientos en Rafaela y derribo de búnkeres en Frontera

Balaceras, tentativa de homicidio y venta de droga: 14 allanamientos en Rafaela y derribo de búnkeres en Frontera

Amsafé reclamó la publicación de vacantes para el concurso de ascensos a cargos directivos

Amsafé reclamó la publicación de vacantes para el concurso de ascensos a cargos directivos

Scaloni no convocaría a los jugadores del medio local en la próxima fecha FIFA

Scaloni no convocaría a los jugadores del medio local en la próxima fecha FIFA

Ovación
Madelón: Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central

Madelón: "Hay que jugar al fútbol y no llenarse de pensamientos raros ante Barracas Central"

Sorpresa en La Plata por el mal paso de Nicolás Fernández por Colón

Sorpresa en La Plata por el mal paso de Nicolás Fernández por Colón

El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

El gol de Colazo para el triunfo de Unión en Rosario, en el Top 3 de la 14ª fecha

Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

Unión, con la guardia alta por la designación del árbitro ante Barracas Central

Colón, alerta a la definición del nuevo formato de la Primera Nacional

Colón, alerta a la definición del nuevo formato de la Primera Nacional

Policiales
Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Santa Fe: PDI detuvo a una mujer por tenencia indebida de arma de fuego y encubrimiento de otros delitos

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Barrio 7 Jefes: apresaron a un hombre tras la denuncia por una brutal agresión a su pareja dentro de su casa

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Siete allanamientos por microtráfico en el sur de la ciudad: tres detenidos y más de cuatro millones de pesos secuestrados

Escenario
Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: una experiencia única que se vivió de la mano de Heineken

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Cuenta regresiva para el show de Erreway en Santa Fe

Indios regresa a Santa Fe presentando Artificio, su último disco

Indios regresa a Santa Fe presentando "Artificio", su último disco

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos

Fiesta Callejera en Tribus con Rompiendo Espejos