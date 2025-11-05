Scaloni no convocaría a los jugadores del medio local en la próxima fecha FIFA

El DT Lionel Scaloni no convocaría a los futbolistas del ámbito local para la próxima fecha FIFA, donde la Selección Argentina disputará un amistoso ante Angola

La decisión llega en medio de un contexto particular, ya que la gira del seleccionado coincide con una semana clave para el fútbol argentino, marcada por el Superclásico entre Boca y River y la definición de la última fecha del Torneo Clausura, que determinará a los clasificados a los playoffs y las copas internacionales.

Scaloni no llamará a los jugadores de la Liga Profesional a la Selección

Durante los últimos días había crecido la preocupación en varios clubes, especialmente en Boca, ante la posibilidad de que Leandro Paredes fuera citado y se perdiera los compromisos decisivos del campeonato.

El mediocampista permanecerá en el país, al igual que el resto de los jugadores que militan en la Liga Profesional. De esta manera, Scaloni mantendrá su postura de no alterar las competencias locales en momentos de definición.

En la gira anterior por Estados Unidos, el propio entrenador ya había anticipado que priorizaría el calendario de los clubes argentinos y evitaría convocatorias que generaran conflictos de fechas. Pese a algunas versiones que indicaban lo contrario, finalmente ni Paredes u otros futbolistas locales como Marcos Acuña, Facundo Rivero o el arquero de Racing, Facundo Cambeses serán incluidos en la lista para esta ventana internacional.

Argentina se enfrentará a Angola el viernes 14 de noviembre a las 13 (hora argentina) en el marco de una nueva fecha FIFA.