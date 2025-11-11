Tres argentinos integran el ranking de las duplas más goleadoras de Europa

Tres argentinos lideran el ranking de las duplas más goleadoras de las cinco grandes ligas del mundo, considerando todas las competencias oficiales

Tres futbolistas argentinos lideran el top 10 de las duplas más goleadoras de las cinco grandes ligas del mundo, considerando todas las competencias oficiales. En el cuarto lugar del ranking aparece Joaquín Panichelli —recientemente citado a la Selección Argentina— junto al neerlandés Emanuel Emegha.

El ex-Rive es el máximo goleador de la Ligue 1, con nueve tantos en el campeonato francés, mientras que su compañero de ataque ocupa el puesto 11 en la tabla de artilleros. Además, Panichelli sumó un gol en la Conference League y Emegha aportó dos más en la clasificación a la UEFA Champions League. En total, la dupla acumula 16 goles en la temporada.

En el octavo lugar figura la pareja ofensiva del Inter de Milán, integrada por Lautaro Martínez y Hakan Çalhanolu. El “Toro” lleva ocho goles y el mediocampista turco seis, alcanzando 14 conquistas entre ambos.

Por su parte, en el décimo puesto se ubican los atacantes del Atlético de Madrid, Julián Álvarez y Antoine Griezmann, también con 14 conversiones en conjunto. La “Araña” de Calchín suma nueve tantos, mientras que “El Principito” marcó cinco.

El podio está encabezado por Harry Kane y Luis Díaz (34 goles), seguidos por Kylian Mbappé y Vinícius Júnior (23), y por Erling Haaland y Phil Foden (22).

La tabla de las duplas más goleadoras de las cinco grandes ligas del mundo

Kane & Díaz - 34 goles

Mbappé & Vinicius - 23 goles

Haaland & Foden - 22 goles

Panichelli & Emegha - 16 goles

Mateta & Sarr - 16 goles

Burkardt & Uzun - 15 goles

Ferran & Lewandowski - 14 goles

Lautaro & Çalhanolu - 14 goles

García & De Frutos - 14 goles

Álvarez & Griezmann - 14 goles