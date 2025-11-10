Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando" Luciano Pereyra se presentará en la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150) el viernes 14 de noviembre a las 21 hs. 10 de noviembre 2025 · 00:23hs

Quedan las ÚLTIMAS ENTRADAS disponibles para el imperdible show que Luciano Pereyra brindará en Santa Fe el viernes 14 de noviembre a las 21 h, en el marco de su nuevo tour “Te sigo amando”. Los tickets pueden adquirirse en Ticketek.

Luciano Pereyra lleva 15 álbumes editados y millones de reproducciones en plataformas digitales. Es ganador de múltiples Premio Gardel, las Gaviotas de Plata y Oro en el Festival de Viña del Mar y dos nominaciones al Latin Grammy. Posee récords de asistencia año tras año con shows agotados en el Estadio Vélez, 34 Luna Park, 6 Movistar Arena, 16 Gran Rex, 15 Teatro Opera, 2 Movistar Arena de Chile y 2 Antel Arena de Montevideo, entre otros.

Con el video de "Como Tú", alcanzó más de 278 millones de reproducciones. Cantó junto a grandes artistas internacionales como Alejandro Fernández, Carlos Vives, Alejandro Sanz, David Bisbal, Juan Gabriel, Juanes, Los Ángeles Azules, Lucero, Luis Fonsi, Lang Lang, Pedro Capó y Nacho entre otros. Puntos de venta: ONLINE: www.ticketek.com.ar