Argentina XV confirmó su plantel para el Américas Rugby Championship

Sin jugadores santafesinos pero si varios entrerrianos, la Unión Argentina de Rugby confirmó el plantel que disputará la competencia en Chile entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre

El combinado alternativo de la UAR Argentina XV volverá a disputar el certamen sudamericano, que se jugará en Chile después de siete años.

Argentina XV, el combinado alternativo de la UAR, ya tiene el plantel, las fechas y los escenarios confirmados para disputar el Américas Rugby Championship , que volverá a jugarse este año en Chile luego de un paréntesis de siete años. El certamen del rugby sudamericano reunirá, además del representativo albiceleste, a Chile XV, Uruguay XV y Paraguay. Es importante señalar que no hay ningún jugador santafesino citado a dicho plantel pero si hay varios entrerrianos, y rosarinos.

El seleccionado nacional ya tiene el plantel de 28 jugadores que representará al país en el regreso del Américas Rugby Championship, torneo continental que se disputará en Chile entre el 29 de agosto y el 6 de septiembre, con la participación además de Chile XV, Uruguay XV y Paraguay.

El certamen, organizado por Sudamérica Rugby, se jugará en formato de todos contra todos, con tres jornadas dobles en distintas sedes chilenas: Talcahuano, Santiago y Valparaíso.

Álvaro Galindo, head coach de Argentina XV, se refirió al certamen venidero: "se viene un torneo bien exigente, no solo por los rivales sino también por el formato: partidos muy seguidos donde vamos a tener que buscar y usar la rotación de jugadores. Es una oportunidad para volver a verlos a todos y seguir trabajando lo que hicimos en la previa a Estados Unidos, buscar afianzar el juego, que sigan demostrando buenas cosas, y tratar de que este segundo semestre haya una competencia importante para el equipo".

Además, el entrenador tucumano agregó: "El objetivo será siempre tener tiempo de juego, y que el equipo tenga una identidad bien argentina, que podamos poner eso en cancha como lo pusieron las franquicias durante el Super Rugby Américas. Que este equipo muestre esa identidad, y que sea un torneo con muy buenos resultados".

Los convocados para conformar Argentina XV

A continuación, los convocados de Argentina XV para el Americas Rugby Championship: Enzo Avaca, Luciano Avaca, Juan Pedro Bernasconi, Pedro Coll, Diego Correa (Estudiantes de Paraná, UER), Juan Cruz Corso, Tomás Dande, Ignacio Dogliani (Jockey Club de Rosario), Joaquín Domínguez, Bautista Estellés (Atlético del Rosario), Galo Fernández, Rodrigo Fernández Criado, Ignacio Gandini (Duendes de Rosario), Juan Ignacio Greising, Bautista Lescano (Estudiantes de Paraná), Joaquín Pascual Viale, Mateo Pasquini, Simón Pfister, Nicolás Revol, Franco Rossetto (Estudiantes de Paraná), Bautista Salinas, Thiago Sbroncco, Federico Serpa, Francisco Sluga, Alejo Sugasti (Jockey Club de Rosario), Martín Vaca, Felipe Villagrán (Estudiantes de Paraná) y Nicolás Viola.

Sábado 29 de agosto — Estadio CAP Acero, Talcahuano

Argentina XV vs. Paraguay — 14:00 h (hora Argentina)

Chile XV vs. Uruguay XV — 17:00 h

Miércoles 2 de septiembre — Escuela Militar, Santiago

Argentina XV vs. Uruguay XV — 13:00 h (hora Argentina)

También se juega: Chile XV vs. Paraguay — 16:00 h

Domingo 6 de septiembre — Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso

Chile XV vs. Argentina XV — 16:00 h (Hora Argentina)

También se juega: Uruguay XV vs. Paraguay — 13:00 h