Arranca la VNL 2026: el gran desafío que espera a la Selección Argentina de vóley

La Volleyball Nations League comenzará esta semana con Argentina como protagonista en Brasilia. El equipo de Horacio Dileo afrontará una exigente competencia internacional de cara a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La cuenta regresiva terminó. La Selección Argentina masculina de vóley iniciará este miércoles su participación en la Volleyball Nations League (VNL) 2026, el torneo anual más importante de selecciones nacionales, que reúne a las principales potencias del mundo.

El debut será ante Serbia en Brasilia, en el comienzo de una edición que tendrá tres etapas de competencia distribuidas entre Brasil, Polonia y Japón, antes de las finales que se disputarán en Ningbo, China.

Para el conjunto nacional será una temporada especial. No solo por el inicio del ciclo de Horacio Dileo como entrenador principal tras la salida de Marcelo Méndez, sino también porque el gran objetivo deportivo del año estará puesto en el Sudamericano de septiembre, certamen que entregará una plaza para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Un torneo que reúne a la elite mundial

La VNL nació en 2018 para reemplazar a la histórica Liga Mundial y rápidamente se convirtió en la principal competencia internacional de selecciones.

Argentina participa de manera ininterrumpida desde su creación y afrontará una nueva edición con el desafío de mantenerse competitiva frente a los mejores equipos del planeta.

La fase regular estará compuesta por tres "weekends" de competencia:

Primera etapa – Brasilia

Serbia (10 de junio)

Irán (12 de junio)

Bulgaria (13 de junio)

Brasil (14 de junio)

Segunda etapa – Polonia

Alemania (24 de junio)

China (26 de junio)

Turquía (27 de junio)

Polonia (28 de junio)

Tercera etapa – Japón

Canadá (15 de julio)

Cuba (17 de julio)

Italia (18 de julio)

Japón (20 de julio)

Los ocho mejores equipos avanzarán a la fase final, que se jugará entre el 29 de julio y el 2 de agosto en China.

El inicio de una nueva etapa

La edición 2026 también marcará el comienzo formal del ciclo de Horacio Dileo al frente del seleccionado.

El entrenador asumió tras la salida de Marcelo Méndez, uno de los técnicos más exitosos de la historia reciente del vóley argentino, responsable de la consolidación de una generación que alcanzó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.

El recambio comenzó tanto en el banco como dentro de la cancha y la VNL aparece como una oportunidad ideal para observar nuevos nombres y consolidar variantes de cara a los próximos desafíos internacionales.

Una clasificación que Argentina solo logró una vez

Aunque Argentina es una presencia habitual en la VNL, solo logró avanzar una vez a la instancia decisiva.

Fue en 2023, cuando terminó entre los ocho mejores del certamen y alcanzó los cuartos de final, instancia en la que cayó frente a Italia.

Aquel resultado representó uno de los puntos más altos del seleccionado después del histórico podio olímpico conseguido en Tokio.

Sin embargo, la realidad actual es distinta.

El propio Luciano De Cecco reconoció recientemente que el equipo atraviesa una etapa de transición y que los resultados extraordinarios obtenidos en los últimos años no deben considerarse una normalidad.

Las Panteras siguen persiguiendo el sueño

Mientras los varones disputarán una nueva edición del certamen, la Selección femenina continúa trabajando para alcanzar una meta pendiente: clasificar a la VNL.

Las Panteras estuvieron muy cerca de conseguirlo para esta temporada, pero los puntos obtenidos en el ranking mundial no alcanzaron.

Ahora deberán seguir sumando resultados importantes para intentar ingresar entre las 18 mejores selecciones del planeta y lograr finalmente el ansiado acceso a la competencia más importante del calendario internacional.

Un torneo con historia reciente dominada por las potencias

Desde su creación, la VNL tuvo campeones de primer nivel.

Rusia conquistó las dos primeras ediciones (2018 y 2019), mientras que posteriormente levantaron el trofeo Brasil, Francia y Polonia.

La edición más reciente tuvo como podio a Polonia, Italia y Brasil, ratificando el dominio europeo y sudamericano en la escena internacional.

Argentina buscará escribir su propia historia en una competencia que vuelve a poner frente a frente a los mejores seleccionados del mundo y que marcará el primer gran examen de una nueva etapa para el vóley nacional.