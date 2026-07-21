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Scaloni habló tras llegar a su casa en Pujato: "Perdimos porque ellos jugaron mejor"

El técnico de la Selección argentina paró para responder en rueda de prensa las incógnitas sobre su futuro.

Ovación

Por Ovación

21 de julio 2026 · 15:39hs
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Scaloni habló tras llegar a su casa en Pujato: Perdimos porque ellos jugaron mejor

El técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, llegó a Pujato esta mañana para comenzar sus vacaciones, donde declaró tras el subcampeonato en la Copa Mundial 2026: “Perdimos porque ellos jugaron mejor”.

Scaloni también se refirió al duro trabajo que es llegar al último partido de la competencia y a cómo vive la reacción de la gente a pesar del resultado: “Estamos satisfechos con lo logrado, reconocemos el apoyo de la gente; por eso mismo duele, la final se juega para eso, para la alegría de los hinchas, del público, de las familias” y agregó “está claro que se llegó a la final, no es fácil; los primeros días después de perder son difíciles”.

El testimonio de Lionel Scaloni en Pujato

Scaloni Pujato Selección
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