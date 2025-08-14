Uno Santa Fe | Ovación | Premier League

Arrancan la Premier League de Inglaterra y LaLiga de España

Este viernes se pondrán en marcha la Premier League y LaLiga de España, los dos torneos más importantes que tiene el viejo continente. El programa.

14 de agosto 2025
La Premier League de Inglaterra y LaLiga de España se pondrán en marcha este viernes, cuando se empiecen a disputar los partidos correspondientes a la primera fecha de cada competencia.

En lo que respecta a la Premier League, este viernes se disputará un solo encuentro, a partir de las 16 (hora de Argentina), cuando el vigente campeón Liverpool reciba al Bournemouth en el mítico estadio de Anfield.

Los “Reds” vienen de ganar la última edición del torneo inglés con mucha comodidad, al acumular 84 puntos y sacarle 10 de ventaja a su escolta, que fue el Arsenal.

El Liverpool cuenta entre sus filas con el argentino Alexis Mac Allister, quien es una pieza clave en el mediocampo de los dirigidos por el neerlandés Arne Slot.

El Bournemouth, por su parte, viene de terminar noveno y a pocas posiciones de la zona de clasificación a competencias europeas, por lo que esta temporada buscará mejorar lo realizado para conseguir ese gran objetivo.

Si bien el Liverpool es uno de los grandes candidatos a quedarse con el título esta temporada en la Premier League, no hay que descartar a grandes conjuntos como el Arsenal, el Manchester City e incluso el Chelsea, que viene de consagrarse en el Mundial de Clubes.

Este viernes también comenzará la acción en LaLiga de España, donde se enfrentarán el Girona con el Rayo Vallecano y el Villarreal con el Real Oviedo, a las 14 y a las 16:30, respectivamente.

El último campeón del torneo español fue el Barcelona, que con el alemán Hansi Flick como director técnico mostró un grandísimo nivel a lo largo de la temporada 2024/25 e incluso estuvo muy cerca de conseguir un nuevo “Triplete”, ya que también ganó la Copa del Rey y llegó a semifinales en la UEFA Champions League.

Para esta temporada, se espera más que nunca un dominio por parte del Barcelona y su histórico rival, el Real Madrid, aunque el Atlético Madrid de Diego “Cholo” Simeone buscará ser el tercero en discordia, como viene sucediendo hace ya una década.

Los últimos campeones de la Premier League

  • 2016: Leicester
  • 2017: Chelsea
  • 2018: Manchester City
  • 2019: Manchester City
  • 2020: Liverpool
  • 2021: Manchester City
  • 2022: Manchester City
  • 2023: Manchester City
  • 2024: Manchester City
  • 2025: Liverpool

Los últimos campeones de LaLiga de España

  • 2016: Barcelona
  • 2017: Real Madrid
  • 2018: Barcelona
  • 2019: Barcelona
  • 2020: Real Madrid
  • 2021: Atlético Madrid
  • 2022: Real Madrid
  • 2023: Barcelona
  • 2024: Real Madrid
  • 2025: Barcelona
