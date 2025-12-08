Uno Santa Fe | Ovación | Regional Amateur

Arrancaron los octavos de final del Torneo Regional Amateur

Por la ida de la segunda etapa del Regional Amateur, Colón de San Justo goleó a Libertad de Sunchales y Sanjustino igualó sin goles ante Atlético en Paraná

8 de diciembre 2025 · 08:31hs
Gran triunfo de Colón de San Justo bajo la lluvia en el partido de ida ante Libertad.

Los representantes de la Liga Santafesina hicieron su estreno en la segunda ronda del Torneo Regional Amateur del Concejo Federal de la AFA. En el estadio Pedro Mutio, Sanjustino se trajó un empate frente a Atlético Paraná, mientras que bajo una intensa lluvia, Colón de San Justo se impuso con autoridad a Libertad de Sunchales. En una semana se disputarán los cruces de vuelta.

Sanjustino se trajo un empate de Paraná

Sanjustino empató 0 a 0 ante Atlético en Paraná y el próximo domingo se juega el pase a la tercera ronda en el Coloso del Oeste. Será el último partido del año para el equipo de Marcelo Molinas ya que la tercera ronda comenzará en la primera semana de enero.

El Matador y Atlético Paraná igualaron sin goles en el Pedro Mutio. Gran actuación de Cristian Reginelli que en momentos claves, tuvo destacadas intervenciones. El local marró un penal en la mitad del segundo tiempo.

Sanjustino logró traer la serie al Coloso sin sufrir goles en su contra, y a la vez mantener el invicto en este Regional. Todo se va a decidir en Barrio Mataderos donde el Albiverde se despedirá de un año inolvidable ante su gente el próximo domingo. Ante el Decano, la serie que quedó completamente abierta, contó con el arbitraje Nicolás Vergara, Fabián Pérez y Joel Rodríguez, con Iván Pastrana de cuarto hombre.

Lluvia de goles en el Mercedes Alesso de Bieler. Colón de San Justo no dejó dudas y goleó 3 a 0 a Libertad de Sunchales, por el partido de Ida de los octavos de final del Regional. El próximo fin de semana se juega la vuelta en condición de visitante.

image
En barrio San Mart&iacute;n de Paran&aacute;, Sanjustino cosech&oacute; un empate ante Atl&eacute;tico Paran&aacute; y la serie qued&oacute; abierta.

El Conquistador superó por 3 a 0 al representativo de la Liga Rafaelina de Fútbol. Guido Rancez, de penal a los 45 minutos del primer tiempo abrió el marcador. Luego, Tomás Baroni, de cabeza, un par de minutos después para dejar las cosas 2 a 0. Por su parte, Claudio Albarracín, a los 37 del complemento, con un golazo tremendo de derecha para sentenciar la historia.

Un triunfo enorme cosechó el cuadro Miguel Ángel Restelli, que viajará el próximo domingo a la ciudad de Sunchales, en el departamento Castellanos, con una ventaja importante en busca del pasaje a cuartos de final. En la ciudad cabecera del departamento San Justo, la cuaterna arbitral estuvo encabezada por Ezequiel Vega, con Milton Ayala y Federico Cermeño como asistentes de línea y Lautaro Jara de cuarto juez.

Región Litoral Sur - Segunda Ronda Ida

Racing Club de Teodelina 2- PSM (Puerto General San Martín) 4

Atlético Paraná 0 - Sanjustino 0

Colón de San Justo 3- Libertad de Sunchales 0

Deportivo Aldao 1- Ben Hur de Rafaela 3

Lanús (Concepción del Uruguay) 0- Juventud Unida (Gualeguaychú) 3

Parque Sur (Concepción del Uruguay) 1- Defensores (Pronunciamiento) 1

Neuquén Club (Paraná) 1- Atlético María Grande 1

Atlético San Jorge vs. Sportivo Sarmiento de Maggiolo (Lunes 8)

Regional Amateur Colón de San Justo Sanjustino
