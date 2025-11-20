Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

“Una Mágica Navidad” , el impresionante show de FLAVIO MENDOZA, ya es un éxito en Santa Fe . Con sólo tres semanas de ventas, las primeras funciones ya se encuentran casi agotadas. Hasta el momento más de seis mil espectadores eligieron este show sin precedentes, por su innovación y despliegue, que revivirá la magia de la navidad para toda la familia.

“Una Mágica Navidad” , el impresionante show de FLAVIO MENDOZA, ya es un éxito en Santa Fe . Con sólo tres semanas de ventas, las primeras funciones ya se encuentran casi agotadas. Hasta el momento más de seis mil espectadores eligieron este show sin precedentes, por su innovación y despliegue, que revivirá la magia de la navidad para toda la familia.

El mismo tendrá lugar en el Centro Cultural ATE Casa España -Rivadavia 2871- durante el mes de diciembre. Hay días que habrá doble función en diferentes horarios.

Para mayor información ingresá en circoanima.com.ar o consultá en boletería del teatro, de 17 a 20 hs.

Más Información

Flavio Mendoza, el reconocido bailarín, coreógrafo y director artístico, asume en este show “Una Mágica Navidad” el rol de creador y productor general, llevando su sello y su inconfundible mirada a cada detalle, garantizando la calidad que caracteriza a todas sus producciones.

Es un espectáculo colmado de emoción y magia, donde la música, los efectos especiales, las luces, se combinan con las destrezas de las acrobacias de todos los artistas en escena, creando una experiencia única para que grandes y chicos puedan disfrutarla.

Flavio Mendoza contó a la prensa que creó este espectáculo con todo su corazón, lleno de emoción, fantasía y espíritu navideño con el fin de que el espectador disfrute de una función inolvidable, para que renazca el espíritu navideño que se percibe en el aire en las vísperas de las fiestas.

Un show para que tanto grandes como chicos puedan disfrutar de una noche inolvidable en la que renazca el espíritu navideño que flota en los aires en las vísperas de las fiestas.

ÉXITO TOTAL DE ENTRADAS

¡SÓLO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE!

ESTRENO MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE - ATE CASA ESPAÑA

Entradas por circoanima.com.ar y en boletería de ATE Casa España de 17 a 20 hs.

Los esperamos para celebrar juntos UNA MÁGICA NAVIDAD.

Más información en: @mendozaflavio @unamagicanavidad y @circoanima @masshows @arriba_ahencia