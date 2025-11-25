Uno Santa Fe | Santa Fe | libro

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

El próximo Jueves 27 de Noviembre a las 20 se presenta el libro “Atavíos de la nostalgia” , en Librería Ferrovía. Dicha publicación pertenece de los autores Jorge Malachesky y Raul Cottone y fue publicado por Ediciones de la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

25 de noviembre 2025 · 13:58hs
Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

La actividad se desarrollará en la librería Ferrovía ubicada en calle 9 de Julio 3137 de la ciudad de Santa Fe, con entrada libre y gratuita; y es organizado por la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL.

Sobre el libro

Nada de lo que encuentres en estas páginas es como se dice que es. “Atavíos de la nostalgia” podría aspirar a conformar un breve tratado sobre lo imaginario o sobre la relación que guardamos con las imágenes. Pero como tratado es una ficción.

A su vez, es un libro nacido entre fotografías, aunque no todo lo que hay en él son fotografías, inclusive pretende reflexionar sobre lo que ellas no muestran. Tal vez pueda leerse como un experimento con imágenes y textos - que a fin de cuentas son formas hechas de la misma materia, procurando abrazarse o contenerse, constituir un envase o un disfraz. Dicho experimento despliega y reflexiona sobre la pretensión fallida de un fotógrafo respecto de las imágenes.

Es este aún, un libro al cual podrían atribuírsele tres perfiles más: argumentación sobre cómo el juego es juego -y que no se escapa jamás de él, relevamiento somero sobre la función del disfraz y apreciación que busca establecer diferencias entre lo humano y aquello que lo imita.

