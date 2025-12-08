Descensos confirmados en el Brasileirao: uno participó de la Libertadores 2025

La última fecha de la Primera División de Brasil definió a los cuatro equipos que perdieron la categoría y jugarán la Serie B en 2026.

La última fecha del Brasileirao 2025 terminó de confirmar un desenlace dramático en la lucha por la permanencia y dejó oficialmente definidos los cuatro descensos a la Serie B, en una jornada cargada de tensión que se vivió en simultáneo en todo el país. Con Flamengo ya consagrado campeón de manera anticipada, el foco estuvo puesto en la zona baja de la tabla, donde varios equipos llegaron con chances matemáticas de salvarse.

El golpe más duro lo recibió Fortaleza, que no pudo sostener su reacción final y terminó perdiendo la categoría tras caer 4-2 como visitante frente a Botafogo. El equipo dirigido por Martín Palermo estaba obligado a ganar para evitar depender de otros resultados y comenzó el partido de manera prometedora, pero no logró resistir en el complemento y se quedó sin margen. De esta manera, el conjunto del norte de Brasil regresará a la Serie B luego de una campaña irregular.

La caída del Fortaleza de Martín Palermo

La caída de Fortaleza selló una historia que comenzó a principios de septiembre, cuando Palermo asumió con el equipo en penúltimo lugar, apenas 15 puntos en 21 fechas y una desventaja considerable respecto a la zona de salvación. A partir de allí, el argentino impulsó una notable levantada, con nueve partidos sin derrotas y cuatro triunfos consecutivos en el tramo final, aunque el esfuerzo no alcanzó para evitar el descenso, el primero de su carrera como entrenador.

Otro de los descensos confirmados en la jornada fue el Ceará, que perdió 3-1 ante Palmeiras y quedó condenado por sus propios resultados. El equipo no consiguió imponerse en un duelo clave y terminó cerrando una temporada marcada por la irregularidad y la falta de solidez en los momentos decisivos.

Sport Recife y Juventude, en tanto, ya habían perdido la categoría en fechas anteriores y llegaron a la última jornada sin posibilidades de reacción. Ambos equipos tuvieron un semestre final desfavorable y no lograron salir de la zona roja pese a los intentos por revertir la situación.

Así, el Brasileirao cerró su temporada con cuatro equipos que deberán rearmarse para afrontar el desafío de la Serie B, en un campeonato que volvió a exhibir la dureza de su lucha por la permanencia y dejó historias de frustración, esfuerzo y finales cargados de dramatismo.