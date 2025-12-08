Colón, con un cuarto jugador en la lista de "intocables"

En la refundación del plantel de Colón, también ingresa un defensor con experiencia y jerarquía, por quien se hizo una importante inversión.

Mientras el nuevo proyecto deportivo comienza a tomar forma, en Colón ya se definieron los jugadores que serán la base del plantel para la temporada 2025. A los tres futbolistas que habían sido marcados como imprescindibles —Facundo Castet, Nicolás Talpone e Ignacio Lago— se les añadió un cuarto apellido que no estaba en los planes iniciales, pero que terminó imponiéndose por convicción dirigencial y criterio futbolístico: Nicolás Thaller.

El defensor, por quien el club realizó una inversión significativa a comienzos de año, atraviesa un momento clave en su ciclo en el Sabalero. Su rendimiento, que no terminó siendo el esperado por lesiones y altibajos futbolísticos, recibió sin embargo una lectura positiva de cara a lo que viene. En Colón consideran que, en una temporada de reestructuración total del plantel, su presencia puede tener un valor determinante dentro y fuera de la cancha.

Un defensor con jerarquía para sostener el nuevo proyecto

A pesar de no haber tenido regularidad durante el 2025, Thaller es visto como un central con talla, presencia física y experiencia, atributos fundamentales para afrontar los desafíos de la Primera Nacional en un año que obligará a Colón a reconstruirse casi desde cero.

Su caso se analiza también desde el contexto: llegó al club con un largo período de inactividad producto de una lesión y, ya en Santa Fe, debió superar distintas molestias musculares que lo marginaron en varios encuentros. De todos modos, mostró condiciones suficientes para que el área deportiva considere que su techo está lejos de haberse visto.

Contrato firme y números en la temporada

Representado por Oller Group, Thaller tiene vínculo con Colón hasta el 31 de diciembre de 2026, una de las razones que también pesa para su continuidad. A nivel estadístico, acumuló 1875 minutos en la Primera Nacional a lo largo de 23 partidos, además de haber disputado el duelo de Copa Argentina ante San Martín de Tucumán, que significó la eliminación en Rafaela por penales.

En el club creen que el defensor puede transformarse en uno de los referentes del nuevo ciclo, apoyado en la necesidad de conformar una estructura sólida desde la última línea. La idea es que, rodeado de un plantel que será prácticamente renovado, Thaller gane protagonismo y termine de asentarse como uno de los pilares del Sabalero para intentar recuperar terreno deportivo en el 2026.

Mientras tanto, el grupo de los “intocables” ya tiene cuatro nombres confirmados. Y aunque el mercado promete un movimiento profundo, Colón tiene claro que la reconstrucción comenzará desde ellos.