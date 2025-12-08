Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón, con un cuarto jugador en la lista de "intocables"

En la refundación del plantel de Colón, también ingresa un defensor con experiencia y jerarquía, por quien se hizo una importante inversión.

Ovación

Por Ovación

8 de diciembre 2025 · 09:32hs
Colón, con un cuarto jugador en la lista de intocables

UNO Santa Fe | José Busiemi

Mientras el nuevo proyecto deportivo comienza a tomar forma, en Colón ya se definieron los jugadores que serán la base del plantel para la temporada 2025. A los tres futbolistas que habían sido marcados como imprescindibles —Facundo Castet, Nicolás Talpone e Ignacio Lago— se les añadió un cuarto apellido que no estaba en los planes iniciales, pero que terminó imponiéndose por convicción dirigencial y criterio futbolístico: Nicolás Thaller.

LEER MÁS: Colón se rearma con dos scouting que se suman al proyecto de Diego Colotto

El defensor, por quien el club realizó una inversión significativa a comienzos de año, atraviesa un momento clave en su ciclo en el Sabalero. Su rendimiento, que no terminó siendo el esperado por lesiones y altibajos futbolísticos, recibió sin embargo una lectura positiva de cara a lo que viene. En Colón consideran que, en una temporada de reestructuración total del plantel, su presencia puede tener un valor determinante dentro y fuera de la cancha.

Un defensor con jerarquía para sostener el nuevo proyecto

A pesar de no haber tenido regularidad durante el 2025, Thaller es visto como un central con talla, presencia física y experiencia, atributos fundamentales para afrontar los desafíos de la Primera Nacional en un año que obligará a Colón a reconstruirse casi desde cero.

Su caso se analiza también desde el contexto: llegó al club con un largo período de inactividad producto de una lesión y, ya en Santa Fe, debió superar distintas molestias musculares que lo marginaron en varios encuentros. De todos modos, mostró condiciones suficientes para que el área deportiva considere que su techo está lejos de haberse visto.

Contrato firme y números en la temporada

Representado por Oller Group, Thaller tiene vínculo con Colón hasta el 31 de diciembre de 2026, una de las razones que también pesa para su continuidad. A nivel estadístico, acumuló 1875 minutos en la Primera Nacional a lo largo de 23 partidos, además de haber disputado el duelo de Copa Argentina ante San Martín de Tucumán, que significó la eliminación en Rafaela por penales.

LEER MÁS: Colón tiene en la mira a un marcador central que juega en Quilmes

En el club creen que el defensor puede transformarse en uno de los referentes del nuevo ciclo, apoyado en la necesidad de conformar una estructura sólida desde la última línea. La idea es que, rodeado de un plantel que será prácticamente renovado, Thaller gane protagonismo y termine de asentarse como uno de los pilares del Sabalero para intentar recuperar terreno deportivo en el 2026.

Mientras tanto, el grupo de los “intocables” ya tiene cuatro nombres confirmados. Y aunque el mercado promete un movimiento profundo, Colón tiene claro que la reconstrucción comenzará desde ellos.

Colón Nicolás Thaller Nicolás Talpone
Noticias relacionadas
risso, por la chance de ser secretario tecnico de colon: esta todo en stand by

Risso, por la chance de ser secretario técnico de Colón: "Está todo en stand by"

colon se rearma con dos scouting que se suman al proyecto de diego colotto

Colón se rearma con dos scouting que se suman al proyecto de Diego Colotto

El presidente de Colón José Alonso habló sobre la conformación del plantel.

"Debemos conformar un Colón protagonista, con futbolistas que jueguen a lo que quiere el DT"

villarruel: se contactaron conmigo de colon, pero necesitaba tener la revancha en moron

Villarruel: "Se contactaron conmigo de Colón, pero necesitaba tener la revancha en Morón"

Lo último

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Último Momento
Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Créditos Nido: más de 44.000 santafesinos participarán de un nuevo sorteo

Créditos Nido: más de 44.000 santafesinos participarán de un nuevo sorteo

Cronograma de trámites y actividades deportivas: propuestas de la Municipalidad en las vecinales en diciembre

Cronograma de trámites y actividades deportivas: propuestas de la Municipalidad en las vecinales en diciembre

Ovación
El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

Arrancaron los octavos de final del Torneo Regional Amateur

Arrancaron los octavos de final del Torneo Regional Amateur

La Natividad -La Dolfina se adjudicó el 132° Abierto Argentino de Polo

La Natividad -La Dolfina se adjudicó el 132° Abierto Argentino de Polo

Peñarol ganó la Promoción y consiguió el retorno a Primera A

Peñarol ganó la Promoción y consiguió el retorno a Primera A

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

Policiales
Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Escenario
Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: Tengo que resolver algunas cositas

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"