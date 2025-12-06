Uno Santa Fe | Policiales | Rosario

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

La Policía Federal ejecutó 28 allanamientos y desmanteló dos células narco. Además de los aprehendidos, hubo 35 identificados y más de $6,6 millones secuestrados.

6 de diciembre 2025 · 15:32hs
La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló este viernes por la noche a dos organizaciones vinculadas al narcotráfico en Rosario, asociadas a las bandas de Los Monos y Los Menores, en el marco del Plan Bandera. El megaoperativo incluyó 28 allanamientos simultáneos, dejó 12 aprehendidos y permitió identificar a otras 35 personas presuntamente relacionadas con la actividad ilegal. Además, se secuestraron más de 6,6 millones de pesos en efectivo, dólares, euros, drogas y elementos clave para la investigación.

300 días de investigación continua

La causa comenzó en febrero, cuando el fiscal de la Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (UOIE) del MPA, Franco Carbone, convocó al Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal. El objetivo: detectar y confirmar puntos de venta de drogas en distintos barrios de Rosario vinculados a las estructuras de Los Monos y Los Menores.

Durante casi 300 días, los pesquisas trabajaron en territorio, mimetizados y con técnicas de investigación encubierta que incluyeron fotografías, filmaciones, interceptaciones telefónicas y seguimientos. Una vez identificados los sospechosos y reunidas las pruebas incriminantes, el material fue entregado al fiscal Carbone, quien solicitó las órdenes judiciales.

Los allanamientos

Con el aval judicial, la PFA ejecutó 28 allanamientos en forma simultánea en domicilios de las calles Bielsa, Esquiú, Gorriti, De La Salle, Juan Vucetich, Francia, Riobamba, Pedro Lino Funes, Humberto Primo, Campbell, Casilla, Schweitzer y otros puntos estratégicos.

En los operativos fueron detenidas 12 personasocho hombres y cuatro mujeres— consideradas los principales integrantes de las dos estructuras delictivas. Además, 35 personas fueron identificadas, algunas por presunta complicidad, otras como posibles encubridoras, aunque estas últimas quedaron en libertad.

Durante las requisas se secuestraron:

  • Dosis de cocaína y marihuana

  • 51 teléfonos celulares

  • $6.647.700

  • 730 dólares y 25 euros

  • Un DVR

  • Una réplica de revólver

  • 18 cajas de papel para armar cigarrillos

  • Documentación clave para la causa

Los delitos imputados

Los resultados del operativo fueron comunicados a la Jefatura de la Policía Federal Argentina y al fiscal Franco Carbone, quien ordenó que los 12 aprehendidos continúen privados de la libertad. A todos se los imputará como presuntos infractores de la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239, que regula las investigaciones y sanciones vinculadas al narcomenudeo en Santa Fe.

