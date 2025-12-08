El lunes 8 de diciembre no habrá actividad laboral en la Argentina, lo que permite disfrutar del último fin de semana largo del año. La jornada se debe a una conmemoración religiosa y es considerada feriado a nivel nacional.
¿El 8 de diciembre es feriado nacional o día no laborable?
Este lunes en Argentina se conmemora la Inmaculada Concepción de María
8 de diciembre 2025 · 09:46hs
La fecha conmemora la Inmaculada Concepción de María.
La diferencia entre feriado y día no laborable
El carácter de feriado nacional tiene implicaciones directas en el ámbito laboral, diferenciándolo de un "día no laborable"
- Feriado: Es obligatorio para todos los empleadores, con descanso garantizado. En caso de que el empleado deba trabajar, el pago debe ser doble.
- Día No Laborable: El empleador puede decidir si se trabaja o no, y en caso de trabajar, el sueldo se paga de forma normal, sin adicionales.
La tradición católica recuerda que la Virgen María fue concebida sin el pecado original, en atención a que iba a ser la madre de Jesús.