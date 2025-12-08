Uno Santa Fe | Información General | feriado

¿El 8 de diciembre es feriado nacional o día no laborable?

Este lunes en Argentina se conmemora la Inmaculada Concepción de María

8 de diciembre 2025 · 09:46hs
¿El 8 de diciembre es feriado nacional o día no laborable?

El lunes 8 de diciembre no habrá actividad laboral en la Argentina, lo que permite disfrutar del último fin de semana largo del año. La jornada se debe a una conmemoración religiosa y es considerada feriado a nivel nacional.

La fecha conmemora la Inmaculada Concepción de María.

La diferencia entre feriado y día no laborable

El carácter de feriado nacional tiene implicaciones directas en el ámbito laboral, diferenciándolo de un "día no laborable"

  • Feriado: Es obligatorio para todos los empleadores, con descanso garantizado. En caso de que el empleado deba trabajar, el pago debe ser doble.
  • Día No Laborable: El empleador puede decidir si se trabaja o no, y en caso de trabajar, el sueldo se paga de forma normal, sin adicionales.

La tradición católica recuerda que la Virgen María fue concebida sin el pecado original, en atención a que iba a ser la madre de Jesús.

feriado lunes día no laborable
Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Créditos Nido: más de 44.000 santafesinos participarán de un nuevo sorteo

Cronograma de trámites y actividades deportivas: propuestas de la Municipalidad en las vecinales en diciembre

El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

Arrancaron los octavos de final del Torneo Regional Amateur

La Natividad -La Dolfina se adjudicó el 132° Abierto Argentino de Polo

Peñarol ganó la Promoción y consiguió el retorno a Primera A

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"