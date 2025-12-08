Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

Gimnasia recibirá a Estudiantes, desde las 17, en el Juan Carmelo Zerillo, en busca de llegar a la final del Torneo Clausura de la LPF.

La ciudad de La Plata se prepara para vivir otra jornada cargada de emoción y adrenalina con una nueva edición del clásico entre Gimnasia y Esgrima y Estudiantes, que este lunes 8 de diciembre, desde las 17, se medirán en el estadio Juan Carmelo Zerillo por una de las semifinales del Torneo Clausura 2025. El duelo determinará al segundo finalista del certamen, luego del choque entre Boca y Racing que ya dejó definido al otro aspirante al título.

El encuentro contará con el arbitraje de Facundo Tello , asistido por Lucas Novelli en el VAR. Originalmente estaba pautado para el fin de semana, pero la realización de varios recitales en la capital bonaerense obligó a reprogramarlo por cuestiones de seguridad. Será televisado por ESPN Premium y TNT Sports , además de tener cobertura especial de Agencia Noticias Argentinas .

Gimnasia llega encendido y con la ilusión de volver a gritar campeón

El “Lobo” atraviesa su mejor momento del torneo. Viene de eliminar a Barracas Central con una sólida victoria por 2 a 0 como visitante, con tantos de Manuel Panaro y Franco Torres, y acumula cinco triunfos consecutivos que alimentan el sueño de conquistar un título después de más de tres décadas, desde aquella recordada Copa Centenario 1993.

El entrenador Fernando Zaniratto mantiene una única incógnita para el once inicial: Alejandro Piedrahíta o Jeremías Merlo, aunque el colombiano corre con ventaja para ser de la partida.

Estudiantes, efectivo y competitivo fuera de casa

Del otro lado, Estudiantes llega a la semifinal luego de dejar en el camino a Central Córdoba en Santiago del Estero, gracias al gol de Tiago Palacios que selló el 1–0. El equipo de Eduardo Domínguez disputó todos sus encuentros eliminatorios como visitante por haber terminado octavo en el Grupo A, con 21 puntos al igual que Banfield, pero con peor diferencia de gol.

Domínguez volverá a estar condicionado por la ausencia de Guido Carrillo, quien no aceptó la reducción de su suspensión. Aun así, la idea del cuerpo técnico sería sostener a Facundo Farías como referencia ofensiva y repetir gran parte del equipo que superó a Central Córdoba, con Ascacibar y Piovi como pilares del mediocampo.

Un operativo de seguridad histórico para proteger el clásico

Debido a la magnitud del evento y el contexto de la postergación, el Ministerio de Seguridad bonaerense, mediante APreViDe, montó un operativo integral que incluirá cerca de 650 policías, 65 agentes de seguridad privada, 135 trabajadores de Utedyc, bomberos y cuatro ambulancias de alta complejidad.

Las puertas del estadio abrirán a las 13, sin venta de entradas generales. Además, desde la noche previa se implementarán cortes de tránsito, controles en avenidas principales, refuerzos en zonas céntricas, sedes de ambos clubes y puntos de reunión de hinchas. El objetivo: garantizar una jornada tranquila en un clásico siempre intenso.

Probables formaciones

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Pedro Silva; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Bautista Merlini, Alejandro Piedrahita o Jeremías Merlo; Marcelo Torres.

DT: Fernando Zaniratto.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pirez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacibar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwin Cetré; Facundo Farías.

DT: Eduardo Domínguez.

Estadio: Juan Carmelo Zerillo.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Lucas Novelli.

Hora: 17.

TV: ESPN Premium y TNT Sports.