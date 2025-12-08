Uno Santa Fe | Ovación | River

River jugará la Sudamericana 2026 tras la eliminación de Boca

La derrota del Xeneize ante Racing dejó al Millonario sin chances de Copa Libertadores-

Ovación

Por Ovación

8 de diciembre 2025 · 07:56hs
Tras la derrota 1-0 de Boca Juniors frente a Racing Club de Avellaneda en la semifinal de los Playoffs, River Plate se quedó sin chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores de América y confirmó su participación en la Copa Sudamericana 2026, un escenario inesperado para el conjunto de Núñez en la recta final de la temporada.

El resultado registrado en La Bombonera fue determinante para el futuro internacional del “Millonario”, ya que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo dependía del desempeño del “Xeneize” para mantener viva la ilusión de acceder al máximo torneo continental. Con la eliminación de Boca, River quedó automáticamente fuera de la zona de clasificación a la Libertadores y debió conformarse con un lugar en el segundo certamen en importancia organizado por la CONMEBOL.

La bienvenida que la Sudamericana le dio a River

En ese contexto, la cuenta oficial de la Copa Sudamericana realizó una publicación para presentar el regreso del club de Núñez a la competencia. “Un campeón que vuelve: bienvenido River a la CONMEBOL Sudamericana 2026”, expresó el organismo en la descripción del posteo, acompañado por una imagen institucional que destacó el historial del equipo argentino en competencias continentales.

image

River supo ser protagonista de la Sudamericana, torneo que conquistó en 2014 y que luego le permitió disputar la Recopa Sudamericana. Si bien el objetivo principal del club era volver a competir en la Libertadores, la Sudamericana aparece ahora como una nueva oportunidad para tener protagonismo internacional y sumar otro título a su extensa vitrina.

Con la confirmación de su participación, el club comenzará a planificar el próximo año con un calendario internacional exigente y la necesidad de rearmar su plantel. La competencia continental será uno de los ejes centrales del proyecto deportivo 2026, con la expectativa de volver a pelear en los primeros planos del fútbol sudamericano

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Colón mueve su tablero en Buenos Aires: la dirigencia busca destrabar la economía y abrir el camino a los refuerzos

Tiros en Guadalupe Oeste: detuvieron a un hombre de 78 años con una escopeta y 78 balas

Asesinaron a un joven de 19 años a la salida de una fiesta y detuvieron a un presunto homicida de 18

Créditos Nido: más de 44.000 santafesinos participarán de un nuevo sorteo

Cronograma de trámites y actividades deportivas: propuestas de la Municipalidad en las vecinales en diciembre

El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

Arrancaron los octavos de final del Torneo Regional Amateur

La Natividad -La Dolfina se adjudicó el 132° Abierto Argentino de Polo

Peñarol ganó la Promoción y consiguió el retorno a Primera A

Gimnasia y Estudiantes definen al finalista en un clásico platense cargado de historia

Megaoperativo en Rosario: la Federal cayó sobre Los Monos y Los Menores y detuvo a 12 narcos

Tragedia en Franck: un impactante choque frontal en la Ruta 6 dejó un muerto y dos heridos graves

Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Cacho Deicas espera dialogar con Los Palmeras: "Tengo que resolver algunas cositas"

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"