River jugará la Sudamericana 2026 tras la eliminación de Boca

Tras la derrota 1-0 de Boca Juniors frente a Racing Club de Avellaneda en la semifinal de los Playoffs, River Plate se quedó sin chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores de América y confirmó su participación en la Copa Sudamericana 2026, un escenario inesperado para el conjunto de Núñez en la recta final de la temporada.

El resultado registrado en La Bombonera fue determinante para el futuro internacional del “Millonario”, ya que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo dependía del desempeño del “Xeneize” para mantener viva la ilusión de acceder al máximo torneo continental. Con la eliminación de Boca, River quedó automáticamente fuera de la zona de clasificación a la Libertadores y debió conformarse con un lugar en el segundo certamen en importancia organizado por la CONMEBOL.

La bienvenida que la Sudamericana le dio a River

En ese contexto, la cuenta oficial de la Copa Sudamericana realizó una publicación para presentar el regreso del club de Núñez a la competencia. “Un campeón que vuelve: bienvenido River a la CONMEBOL Sudamericana 2026”, expresó el organismo en la descripción del posteo, acompañado por una imagen institucional que destacó el historial del equipo argentino en competencias continentales.

image

River supo ser protagonista de la Sudamericana, torneo que conquistó en 2014 y que luego le permitió disputar la Recopa Sudamericana. Si bien el objetivo principal del club era volver a competir en la Libertadores, la Sudamericana aparece ahora como una nueva oportunidad para tener protagonismo internacional y sumar otro título a su extensa vitrina.

Con la confirmación de su participación, el club comenzará a planificar el próximo año con un calendario internacional exigente y la necesidad de rearmar su plantel. La competencia continental será uno de los ejes centrales del proyecto deportivo 2026, con la expectativa de volver a pelear en los primeros planos del fútbol sudamericano