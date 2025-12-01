Uno Santa Fe | Policiales | Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Tras un operativo del Comando Radioeléctrico, padre e hijo fueron aprehendidos y en su vivienda los policías secuestraron una escopeta, una tumbera casera, un celular y una motocicleta.

1 de diciembre 2025 · 10:19hs
Este domingo por la mañana, una denuncia al 911 alertó sobre una presunta tentativa de femicidio en una vivienda ubicada en pasaje Braille al 4600, en el barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe. Dos oficiales del Comando Radioeléctrico fueron enviados de inmediato para verificar la grave situación denunciada por vecinos.

Al llegar, los policías entrevistaron a la víctima, quien señaló como agresores a su pareja, un joven de 23 años, y al padre de éste, de 49, lo que activó un operativo de búsqueda por las calles del barrio.

Aprehendidos tras resistirse

Tras un rastrillaje por la zona, los agentes localizaron a los dos sospechosos, quienes habrían intentado resistirse de manera violenta al accionar policial. Finalmente, ambos fueron aprehendidos y trasladados bajo custodia.

Posteriormente, en una requisa domiciliaria realizada en la vivienda familiar de los detenidos, los uniformados secuestraron una escopeta, una tumbera de fabricación casera, un teléfono celular y una motocicleta, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Causas e imputaciones

La Unidad Regional I informó lo ocurrido al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó que ambos permanecieran privados de su libertad.

El joven de 23 años fue identificado y se le formó causa como presunto autor de tentativa de femicidio, mientras que su padre quedó imputado por tenencia indebida de arma de guerra.

