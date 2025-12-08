Uno Santa Fe | Ovación | Roque Otrino

El Roque Otrino de Colón fue escenario de una noche a puro boxeo

Organizado por el promotor Carlos Lemos, el Roque Otrino fue sede de un festival de boxeo que tuvo como ganador a Toty Garateguy ante el Chino Yapur

8 de diciembre 2025 · 09:58hs
Dimas Garateguy derrotó por puntos al santafesino Yapur en el Roque Otrino.

Con una muy buena organización y un notable éxito, el gimnasio Roque Otrino del Club Atlético Colón fue sede de una nueva edición del festival de boxeo organizado por el promotor Carlos Lemos hijo del recordado José Lino Lemos. Hubo una pelea profesional, con victoria del paranaense Toty Garateguy sobre el santafesino Yapur, y otras muy buenas ocho peleas entre púgiles aficionados de la región.

"Salió todo muy bien, por suerte el evento tuvo todos los condimentos. El Otrino estaba casi lleno, así que bueno, quedamos muy conformes con la gente que vino, y las peleas, fueron todas muy lindas, y en la profesional, muy disputada nuestro representante, Toty Garateguy pudo ganar por puntos, así que cerramos un buen año, en el deportivo y en la organización de los festivales que teníamos previstos" le dijo Carlos Lemos responsable de la velada concretada en el Club Colón de Santa Fe.

Colón fue escenario de una gran noche de boxeo

La velada organizada por Carlos Lemos en el gimnasio Roque Otrino de Colón de Santa Fe, fue fiscalizada por la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe. La fiscalización estuvo a cargo de José Baisetto, el árbitro fue Ricardo Centurión y los jueces fueron Torcuato Arezeno, Lisandro Maglien, Raúl Campilongo y Emanuel Baisetto. El médico presente fue el doctor Sergio Ramseyer, y la cronometrista, Beatriz Perassi.

En el combate principal, entre púgiles rentados, el paranaense Dimas Garateguy sumó otro triunfo, pero en esta oportunidad ante un duro rival. Toty, representante del Club Atlético Colón, se enfrentó con el experimentado santafesino Damián Yapur del gimnasio Willie Pep. En un pleito pautado a seis asaltos, en categoría super ligero, el entrerriano de 33 años, se impuso por puntos al local de 38 años.

El peleador paranaense, que pesó 63,200 kilogramos; mientras que el santafesino que había registrado en la báscula 63,500 kilos, tuvo como árbitro a Mario Marcone, y como jueces a Torcuato Arzeno, Raúl Campilongo y Carlos Arroyo, se impuso por puntos, en una pelea muy disputada, muy luchada y muy pareja.

El púgil paranaense Toty Garateguy junto a su entrenador en el Club Colón, Carlos Lemos.

Con esta victoria, Garateguy, entrenado por Carlos Lemos, cuenta con un récord de 12 triunfos (tres por nocaut) y nueve derrotas (cuatro antes del límite); mientras que Yapur, de 38 años, entrenado por Nacho Doldán cuenta con un palmarés de 19 victorias, 22 caídas (cuatro por la vía rápida) y tres empates.

En cuanto a los combates amateurs, Tomás Mendoza de Colón le ganó por puntos a Nicolás Monzón de la escuela de el Patón García de San José del Rincón, mientras que Pablo Escobar, otro púgil amateur de la entidad Sabalera, se impuso por descalificación, a Lucas Madole del Colastiné Box. Además, Joaquín Martínez del Willie Pep derrotó por puntos a Nahuel Gómez de los Ángeles Blanco.

Por su parte, Miguel Córdoba del Colastiné Box le ganó por puntos a Pablo Ozan del Martinet Box, y Cristian Benítez de Colón a Santino Velázquez del Zurdo Herrera Box. En el único combate femenino de la jornada, Celene Galindo del Club Colón se impuso por abandono a Tamara Villafañe del Toledo Box. Además, Santiago Gauchat del Toledo Box le ganó por puntos a Matías Córdoba de Colón, y Junior López, de la entidad colonista, empató con Valentín Miño del Willie Pep.

Roque Otrino boxeo Colón
