Capturaron al segundo implicado en el brutal crimen de Agustín Castro en Santo Tomé

Cayó en Cabaña Leiva N. M. D. P., el principal sospechoso que se mantenía prófugo desde septiembre de 2023. La PDI lo detuvo tras un allanamiento en su vivienda, donde también se secuestraron estupefacientes, una balanza y una moto con numeración adulterada.

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de diciembre 2025 · 11:20hs
En la mañana de este sábado, la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región I logró la aprehensión de uno de los hombres más buscados por el crimen de Agustín Castro (23), ocurrido en septiembre de 2023 en Santo Tomé.

La detención de N. M. D. P. (33) se concretó tras un allanamiento ejecutado por pesquisas de la división Capturas en una vivienda ubicada en Pasaje Sedlacek al 5500, en barrio Cabaña Leiva, al noroeste de la capital santafesina.

LEER MÁS: Santo Tomé: disparó a mansalva sobre un grupo de amigos, persiguió a uno y lo mató a tiros dentro de la casa

El crimen: persecución y asesinato

El asesinato de Agustín Castro se remonta a la madrugada del sábado 9 de septiembre de 2023. Según la crónica policial, alrededor de las 7:30 horas, un grupo de amigos se encontraba bebiendo cerveza en la vereda de una casa en calle José Cibils al 2400 de Santo Tomé.

En ese momento, dos hombres irrumpieron en la escena y comenzaron a disparar "a mansalva" contra el grupo. Si bien la mayoría de las personas lograron escapar, Agustín Castro corrió por el pasillo de una vivienda contigua, fue perseguido por los atacantes y finalmente asesinado a balazos.

En su momento, el caso fue investigado por la división Homicidios de la entonces Agencia de Investigación Criminal (AIC), con la presencia en el lugar del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, Estanislao Giavedoni.

La captura y el hallazgo de elementos

Días después del hecho, en septiembre de 2023, la policía ya había logrado aprehender a uno de los presuntos coautores del crimen, identificado como P. E. V., a quien se le dictó la prisión preventiva.

Tras más de un año prófugo, la división Capturas de la PDI logró ubicar y detener esta mañana a N. M. D. P.

Durante la requisa en el inmueble, los agentes no solo concretaron la detención por homicidio, sino que también incautaron varios elementos de interés criminalístico y probatorio: 42 plantas de marihuana, una bolsa con marihuana y una bolsa plástica con restos de cocaína (confirmado con narcotest), una balanza de precisión, tres teléfonos celulares y una motocicleta Honda Tornado 250cc con los guarismos de motor adulterados, la cual será sometida a peritaje de revenido para determinar si posee pedido de secuestro por robo.

Situación judicial

El fiscal de Homicidios fue notificado de la detención y del secuestro de los elementos. El funcionario judicial ordenó que N. M. D. P. permanezca privado de su libertad y se le forme doble causa:

Homicidio calificado: como presunto coautor de un homicidio calificado por el uso de arma de fuego.

Microtráfico: como presunto infractor de la Ley Provincial N° 14.239 de Microtráfico por el hallazgo de los estupefacientes.

