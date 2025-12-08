El festival la Revolución King Box en el Fortín fue todo un éxito

En el Fortín de avenida Gorriti 5787 se concretó un festival con 12 combates amateurs muy bien organizado por Esteban Farías y Orlando Azcurra

Tal como estaba previsto se llevó a cabo un festival de boxeo un festival de boxeo denominado Revolución King Box en el Fortín de avenida Gorriti 5787 y que tuvo como organizadores a Esteban Farías quien recibió el apoyo de Orlando Azcurra del gimnasio del Parque Garay. Fueron 12 peleas amateur con púgiles de Porteña, Baigorria, Coronda, Paraná y Santa Fe.

Esteban Farías del King Box de Ayacucho 5347, y Orlando Azcurra del gimnasio Parque Garay aunaron esfuerzos y llevaron a cabo un exitoso festival de boxeo amateur con 12 peleas, en el Fortín de avenida Gorriti. El mismo contó con la supervisión de la Asociación de Box de la provincia de Santa Fe, José Baisetto fue el fiscalizador, Ariel Morúa y Ricardo Centurión fueron los árbitros, mientras que actuaron como jueces Lisandro Maglier, Darío Gómez, Torcuato Arzeno y Emanuel Baisetto. La cronometrista resultó Beatriz Perassi, y el doctor Sergio Ramseyer el médico interviniente.

"Tuvimos cerca de 1.000 personas, todo salió muy bien, hubo buenas peleas, pudimos cumplir con las doce que estaban pautadas, y logramos el objetivo de llevar festivales de boxeo al norte de la ciudad donde hay muchos seguidores" le dijo Esteban Farías del King Box, responsable del festival que a todas luces asoma como positivo.

image Facundo Andreschuk del gimnasio Upper cerró el año con una victoria en el norte de la ciudad.

Por su parte, Orlando Azcurra, afirmó que "terminamos un evento más, una noche más, y como lo habíamos pensado. Nos despedimos con nueve eventos únicos, extraordinarios, donde todos quieren estar, acompañar y competir. En lo deportivo, Benjamín Carpio tuvo un buen trabajo, cerró con todas las revanchas ganadas. Fue superior y era lo que fuimos a buscar".

El representante del gimnasio Parque Garay, Benjamín Carpio, de 17 años, le ganó por puntos a Juan Leguiza del King Box. Otro púgil en franco ascenso, representante del barrio Las Flores, Ciro Garmendia de 26 años, entrenado por Ariel González y Esteban Farías en Barranquitas, superó por puntos a Isaías Núñez de Desvío Arijón, a quien ya había vencido en la vecinal Barranquitas, y había empatado en Barrancas.

image Los representantes del King Box, entrenados por Esteban Farías, fueron protagonistas de un festival inolvidable.

Un empate se registró entre Cristian López del King Box y Nahuel Aguilar del Toledo Box en un combate pautado a tres asaltos, mientras que Ludmila Vega de Porteña Boxing no se sacaron diferencias con Analía Bordón del Teo Box. En tanto, el joven de 16 años, Mirko Stivala del Santo Tomé Box derrotó por puntos a Santiago Ocampo de la ciudad cordobesa de Porteña, mientras que Franco Alaguibe del King Box derrotó por puntos a Fernando Astudillo del Willie Pep.

Por su parte, Axel Chamarro del King Box le ganó por puntos a Nahuel Basso de Baigorria, Agustín Ramírez de Paraná a Marcos Olivares del King Box y Alexis Valenzuela a Maximiliano Carriaga del Santo Tomé Box. El representante del Upper, Facundo Andrechuck, entrenado por Lucho Fernández, dio cuenta por RSC en el tercer asalto a Lucas Ledesma de Granadero Baigorria. Además, Federico Palavecino del Upper le ganó por puntos a Brial Dussol de King Box.