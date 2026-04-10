Arrancó la tercera fecha de la Primera B liguista con victoria de Alto Verde

En el predio Nery Pumpido, Defensores de Alto Verde abrió con un triunfo sobre Arroyo Leyes en el inicio del tercer capítulo del ascenso. El sábado se completará el resto de la programación.

Defensores de Alto Verde cosechó un importante triunfo en el arranque de la tercera fecha del ascenso.

Luego de la postergación de la jornada completa, en la noche del jueves en el predio Nery Alberto Pumpido comenzó a disputarse la tercera fecha del Torneo Apertura de Primera B que organiza la Liga Santafesina de Fútbol.

En el predio Nery Pumpido, se registró la victoria de Defensores de Alto Verde por 3 a 1 sobre Atlético Arroyo Leyes. El certamen ascenso culminará el sábado con el grueso de los cotejos del tercer capítulo con atractivos cotejos.

En el Predio liguista arrancó la tercera fecha

En la cancha Pedro Pablo Pasculli del predio Nery Alberto Pumpido, Defensores de Alto Verde se impuso a Atlético Arroyo Leyes por 3 a 1 bajo el arbitraje de Iván Chazarreta. La apertura del marcador llegó por intermedio de Andy Ocaña para el elenco costero, mientras que para el cuadro conducido por José Carlos Zeballos los hicieron Mirko Ramirez, Nahuel Pérez y Joaquín Villaverde. Vio la tarjeta roja Lechi en el visitante.

El cuadro del distrito ubicado en la calle Demetrio Gómez, logró la segunda victoria en la competencia, ya que anteriormente había superado a Los Piratitas por 4 a 1, y en el debut cayó ante Los Canarios por 2 a 1 en barrio Los Troncos. Por su parte, Leyes cosechó la tercera derrota consecutiva, ya que en las dos primeras fechas cayó ante Pucará por 4 a 1 en barrio Transporte, y posteriormente, 2 a 0, frente a Belgrano de Coronda.

En la próxima fecha, Defensores de Alto Verde visitará a Banco Provincial, mientras que Atlético Arroyo Leyes recibirá a Los Piratitas.

image Atlético Arroyo Leyes había abierto el marcador pero no lo pudo sostener y terminó perdiendo en el predio liguista. Gentileza Fútbol de Santa Fe

En la divisional reserva, la victoria de Defensores de Alto Verde sobre Atlético Arroyo Leyes por 4 a 1. Los goles para el local los consiguió Rafael García en tres ocasiones y Luis Zabala, mientras que para el Leyes, descontó Lucas Soto.

Las posiciones quedaron del siguiente modo: El Cadi, Santa Fe FC, Belgrano de Coronda, Defensores de Alto Verde y Nuevo Horizonte 6; Vecinal Gálvez, Banco Provincial, Loyola y San Cristóbal 4; El Pozo, Pucará y Los Canarios 3; Atenas, Don Salvador, Floresta y Deportivo Agua 1; Los Piratitas, Los Juveniles, Atlético Arroyo Leyes y Defensores de Peñaloza 0.

El sábado 11 de abril desde las 16 se disputarán los siguientes cotejos: Los Canarios con Los Piratitas (Oscar Loza); Belgrano de Coronda con Banco Provincial (Leandro Vivas), Pucará con Los Juveniles (Facundo Canalis), San Cristóbal con Deportivo Agua (Gabriel Ibarra), Santa Fe FC con Defensores de Peñaloza (Maximiliano Moya), Vecinal Gálvez con Floresta (Bruno Levatti), El Cadi de Rincón con Loyola (Valentín Córdoba), Atenas con Nuevo Horizonte (Matías Pereyra) y Don Salvador con El Pozo (Facundo Benelli).

Síntesis: Defensores de Alto Verde 3- Atletico Arroyo Leyes 1

Defensores de Alto Verde: Lucas Marinacci; Mateo Frías, Carlos Pérez, Cristiano Olser, Julián Rodríguez, Axel Cosimanno, Mirko Ramírez, Matías Díaz, Jeremías Oyeras, Nicolás López y Joaquín Villaverde. DT: José Carlos Zeballos.

Suplentes: Diego Romero, Matías Escobar, Lucas Martínez, Rafael Juares, Mirco López y Brian Arredondo.

Atlético Arroyo Leyes: Matheo Aguiar; Brian Miño, Ramiro Peart, Hernán Lechi, Francisco Pérez, Carlos Maidana, Andy Ocaña, Brandon Valeriano, Jonatan Okseniuk, Taiel arteriza y Marcelino Cabaña. DT: Diego Aguiar.

Suplentes: Luciano Pereyra, Mauro Peart, Tomás Caito, Walter Rivoira, Carlos Acevedo, Josué Gil y Mauricio Rovito.

Goles: Pt: 26´Andy Ocaña (AL), 36´ Mirko Ramírez (AV); St: 7´ Carlos Pérez (AV), 31´ Joaquín Villaverde (AV).

Expulsado: Hernán Lechi (AL).

Cancha: Predio Nery Pumpido.

Árbitro: Iván Chazarreta