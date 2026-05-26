Luego de la doble eliminación en el Apertura y la Copa Argentina, Héctor Desvaux se refirió al presente de Unión y criticó la gestión de Luis Spahn

El plantel de Unión está de vacaciones , mientras la dirigencia que encabeza el presidente Luis Spahn negocia la continuidad de Leonardo Madelón.

Y luego de lo que fueran las dos eliminaciones en 10 días, del Torneo Apertura y la Copa Argentina , el que analizó el presente del Tate fue Héctor Desvaux.

El excandidato a presidente de Unión, dialogó con Sol Play 91.5 y allí volvió a criticar la gestión de Spahn y comparó al Tate con Belgrano, quien el domingo se consagró campeón.

El análisis de Pipo Desvaux

"Finalizado el torneo, la evaluación es que se podría haber llegado un poquito más lejos. Unión no se formó para pelear el campeonato pero Belgrano tampoco", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "En el transcurso del torneo se fueron dando cuenta que tenían posibilidades, por lo cual, Unión podría haber estado en el lugar de Belgrano".

“Cuando no se irradia para abajo las ganas de ganar, el sueño de ir por lo máximo y de salir de una vez por todas de la mediocridad, eso no se contagia", aseguró Pipo.

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A la hora de criticar la gestión de Spahn indicó: "El hincha de Unión tiene que replantearse la visión de futuro que quiere para el club. El déficit de Unión no es genuino, es provocado para estar todo el tiempo generando miedo".

Y siguió: "Eso implica que haya un instinto de supervivencia y no de superación. El déficit es provocado por la mala gestión y la vara en Unión está muy baja".

"Hay una doble molestia en el hincha de Unión: por qué Belgrano y nosotros no. Acá falta cambiar la cabeza del club y que sea gobernado por una comisión directiva, no por una persona", sentenció.