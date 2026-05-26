Uno Santa Fe | Unión | Unión

"Unión podría haber estado en el lugar de Belgrano"

Luego de la doble eliminación en el Apertura y la Copa Argentina, Héctor Desvaux se refirió al presente de Unión y criticó la gestión de Luis Spahn

26 de mayo 2026 · 09:46hs
Héctor Desvaux habló del presente de Unión.

IG encuentrounionistaok

Héctor Desvaux habló del presente de Unión.

El plantel de Unión está de vacaciones, mientras la dirigencia que encabeza el presidente Luis Spahn negocia la continuidad de Leonardo Madelón.

Y luego de lo que fueran las dos eliminaciones en 10 días, del Torneo Apertura y la Copa Argentina, el que analizó el presente del Tate fue Héctor Desvaux.

El excandidato a presidente de Unión, dialogó con Sol Play 91.5 y allí volvió a criticar la gestión de Spahn y comparó al Tate con Belgrano, quien el domingo se consagró campeón.

El análisis de Pipo Desvaux

"Finalizado el torneo, la evaluación es que se podría haber llegado un poquito más lejos. Unión no se formó para pelear el campeonato pero Belgrano tampoco", comenzó diciendo.

Para luego agregar: "En el transcurso del torneo se fueron dando cuenta que tenían posibilidades, por lo cual, Unión podría haber estado en el lugar de Belgrano".

“Cuando no se irradia para abajo las ganas de ganar, el sueño de ir por lo máximo y de salir de una vez por todas de la mediocridad, eso no se contagia", aseguró Pipo.

LEER MÁS: El plantel de Unión ya entró en vacaciones y ahora comienza otro partido

A la hora de criticar la gestión de Spahn indicó: "El hincha de Unión tiene que replantearse la visión de futuro que quiere para el club. El déficit de Unión no es genuino, es provocado para estar todo el tiempo generando miedo".

Y siguió: "Eso implica que haya un instinto de supervivencia y no de superación. El déficit es provocado por la mala gestión y la vara en Unión está muy baja".

"Hay una doble molestia en el hincha de Unión: por qué Belgrano y nosotros no. Acá falta cambiar la cabeza del club y que sea gobernado por una comisión directiva, no por una persona", sentenció.

Unión Héctor Desvaux Belgrano
Noticias relacionadas
union pisa fuerte: dos de sus jugadores, entre los mejores del futbol argentino

Unión pisa fuerte: dos de sus jugadores, entre los mejores del fútbol argentino

El volante de Unión Brahian Cuello será intervenido quirúrgicamente debido a un cuadro de pubalgia.

Un jugador titular de Unión deberá pasar por el quirófano

Maizon Rodríguez fue de mayor a menor con la camiseta de Unión.

El marcado retroceso que experimentó con la camiseta de Unión Maizon Rodríguez

union se frota las manos con el presente de cardozo en belgrano

Unión se frota las manos con el presente de Cardozo en Belgrano

Lo último

¿Hay una mano negra contra Colón? Otro penal ignorado y un arbitraje que genera bronca

¿Hay una mano negra contra Colón? Otro penal ignorado y un arbitraje que genera bronca

Unión: Bruno Pittón fue operado y le apunta al inicio de la pretemporada

Unión: Bruno Pittón fue operado y le apunta al inicio de la pretemporada

Los varios interrogantes que se presentan en Colón y que Medrán tendrá que develarlos

Los varios interrogantes que se presentan en Colón y que Medrán tendrá que develarlos

Último Momento
¿Hay una mano negra contra Colón? Otro penal ignorado y un arbitraje que genera bronca

¿Hay una mano negra contra Colón? Otro penal ignorado y un arbitraje que genera bronca

Unión: Bruno Pittón fue operado y le apunta al inicio de la pretemporada

Unión: Bruno Pittón fue operado y le apunta al inicio de la pretemporada

Los varios interrogantes que se presentan en Colón y que Medrán tendrá que develarlos

Los varios interrogantes que se presentan en Colón y que Medrán tendrá que develarlos

Facundo Díaz Acosta debutó con una sólida victoria en Roland Garros

Facundo Díaz Acosta debutó con una sólida victoria en Roland Garros

Unión pisa fuerte: dos de sus jugadores, entre los mejores del fútbol argentino

Unión pisa fuerte: dos de sus jugadores, entre los mejores del fútbol argentino

Ovación
Unión: Bruno Pittón fue operado y le apunta al inicio de la pretemporada

Unión: Bruno Pittón fue operado y le apunta al inicio de la pretemporada

Facundo Díaz Acosta debutó con una sólida victoria en Roland Garros

Facundo Díaz Acosta debutó con una sólida victoria en Roland Garros

Gimnasia y Quimsa quedaron a un paso de las Finales de la Liga Nacional

Gimnasia y Quimsa quedaron a un paso de las Finales de la Liga Nacional

Dolor en el mundo Boca: murió Fernando Gayoso, el histórico entrenador de arqueros

Dolor en el mundo Boca: murió Fernando Gayoso, el histórico entrenador de arqueros

Gimnasia y Sanjustino, la gran atracción de la fecha 11 en el Húngaro Crespi

Gimnasia y Sanjustino, la gran atracción de la fecha 11 en el Húngaro Crespi

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira Aquí y Ahora

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira "Aquí y Ahora"

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco