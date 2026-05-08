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Así es el presente de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

La fecha 4 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana finalizó y la mayoría de los equipos argentinos están en una situación complicada para clasificar

8 de mayo 2026 · 16:46hs
Así es el presente de los equipos argentinos en la Copa Sudamericana

La cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana finalizó este jueves y la mayoría de los equipos argentinos se encuentran en una situación muy complicada para clasificar a la siguiente fase.

Así están los argentinos en la Copa Sudamericana

Los únicos representantes nacionales que tuvieron un buen inicio fueron River y San Lorenzo, que lideran en sus grupos y tienen buenas posibilidades de avanzar directamente a los octavos de final.

El "Millonario" le ganó este jueves sobre la hora como visitante a Carabobo de Venezuela y llegó a los 10 puntos en el Grupo H, donde le saca cuatro unidades a sus escoltas, que son justamente el equipo venezolano y Bragantino de Brasil.

En caso de ganarle como local a Bragantino en la próxima fecha, los dirigidos por Eduardo Coudet se asegurarán la primera posición y la clasificación directa a los octavos de final. San Lorenzo, por su parte, lidera en el Grupo D con solo seis puntos y, si bien tiene buenas chances de finalizar primero, no debe descuidarse ya que un paso en falso los podría dejar con las manos vacías.

En la próxima fecha el "Ciclón" tendrá un durísimo desafío cuando visite al Santos de Brasil, que tiene como principal figura a Neymar.

La gran decepción en lo que va de esta Copa Sudamericana es Racing. La "Academia", que ganó solo uno de sus últimos nueve partidos, parece haberse acostumbrado a regalarle goles a sus rivales y esto fue lo que ocurrió en la derrota 2-1 frente a Botafogo en Brasil, con errores insólitos en ambas anotaciones de su rival.

Tras este resultado adverso, los dirigidos por Gustavo Costas están terceros en el Grupo E y se ven obligados a ganar los dos partidos que les quedan para finalizar segundos, aunque ni siquiera dependen de sí mismos.

Por otra parte, Tigre está tercero en el Grupo A con cinco puntos, mientras que Deportivo Riestra ocupa la misma posición en el Grupo F, con una unidad menos.

El equipo argentino con el panorama más complicado en esta Copa Sudamericana es Barracas Central, que luego de cuatro fechas tiene solo tres puntos en el Grupo G y necesita un milagro para clasificar.

Copa Sudamericana River San Lorenzo
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