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Romagnoli, por UNO 106.3: "Ojalá Colón vuelva a Primera, que es donde debe estar"

Martín Romagnoli habló con UNO 106.3 antes del cruce entre Colón y All Boys, repasó sus inicios tras varias pruebas y recordó su paso por Santa Fe

Ovación

Por Ovación

8 de mayo 2026 · 14:50hs
Romagnoli, por UNO 106.3: Ojalá Colón vuelva a Primera, que es donde debe estar

En la previa del duelo entre Colón y All Boys por la fecha 13 de la Primera Nacional en Santa Fe, el exvolante Martín Romagnoli habló con UNO 106.3 en el equip Dial Deportivo y dejó recuerdos, reflexiones y una mirada sincera sobre su carrera.

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El exmediocampista, que disputó 178 partidos con la camiseta rojinegra durante seis temporadas, repasó sus comienzos en All Boys, su paso por Colón, la experiencia en México y hasta explicó por qué hoy está alejado del fútbol profesional.

“Mi última chance era All Boys”

Romagnoli contó que su llegada a All Boys se dio después de varias pruebas frustradas en clubes importantes del país. “Había estado probándome en distintos clubes de Rosario, también en Boca y Huracán. Por distintas razones no quedaba y ya estaba en una edad donde mis padres me decían que tenía que pensar en estudiar. Pero yo siempre tenía en la cabeza jugar al fútbol”, recordó.

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Y agregó: “All Boys fue mi última chance. Se dio la posibilidad de probarme, quedé y ahí arrancó todo lo lindo que me pasó en mi carrera”. Pip debutó en Primera en 1996 frente a Atlético de Rafaela y reconoció que aquel momento marcó un antes y un después en su vida.

El paso mediático por Badajoz

Tras sus primeros años en el Albo, Romagnoli emigró al CD Badajoz, en una etapa muy recordada por la presencia de jugadores argentinos y la influencia de Marcelo Tinelli. “Fue todo muy mediático. Nos seguían mucho, estaba Diego Korol siempre dando vueltas y aparecíamos en televisión. Deportivamente no salió como esperábamos, pero a nivel personal fue espectacular. Maduré muchísimo”, explicó.

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Colón, un club que le quedó para siempre

Romagnoli no dudó al hablar del lugar que ocupa Colón en su vida. “Es un club al que siempre le voy a tener cariño. Tengo una hija santafesina y viví seis años muy buenos ahí. Siempre voy a estar ligado y agradecido a Colón”, expresó.

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Además, recordó que durante su etapa en Santa Fe tuvo la posibilidad de llegar a la Selección Argentina dirigida por José Pékerman. “Tuve la suerte de representar a Colón en la Selección mayor. Pékerman ya me conocía de juveniles y en 2005 me tocó estar en una convocatoria del medio local. Vestir la camiseta argentina fue algo muy especial”, remarcó.

Luego de su ciclo en el Sabalero, el volante continuó su carrera en el fútbol mexicano, donde vistió las camisetas de Toluca, Pumas UNAM y Atlante. “Me fui grande, cerca de los 30 años, y terminé retirándome allá a los 38. Mi mejor etapa fue en Toluca, donde pude salir campeón por primera vez a nivel clubes”, recordó.

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Consultado sobre sus características dentro de la cancha, Romagnoli dejó una definición que rápidamente generó identificación entre los hinchas. “Yo era más físico, de correr mucho, meter y recuperar pelotas. Y después dársela a los que saben”, dijo entre risas. Luego profundizó: “Hay que conocer las virtudes y las limitaciones de uno. Yo trataba de aprovechar lo que hacía mejor”.

Actualmente, Romagnoli vive en zona norte de Buenos Aires y reconoció que decidió apartarse del ambiente futbolístico. “Estoy haciendo otros emprendimientos y bastante alejado del fútbol. La verdad es que no me sentí cómodo en este ambiente en los últimos tiempos”, confesó. Antes de despedirse, dejó un deseo para el presente sabalero: “Ojalá Colón pueda volver a Primera, que es donde tiene que estar”.

Escuchá la nota con Martín Romagnoli por su paso en Colón

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