En la antesala del cruce ante Colón por la fecha 13 de la Primera Nacional, el entrenador de All Boys, Aníbal Biggeri, habló en el programa La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe y dejó frases que mezclaron respeto, admiración y confianza.
Biggeri calentó la previa de Colón-All Boys: "Si no creyera que podemos dar el golpe, no iría"
El DT de All Boys, Aníbal Biggeri, elogió la jerarquía y la historia de Colón, pero dejó en claro que viajarán a Santa Fe con ambición
Por Ovación
“Colón es un equipo de Primera División”, afirmó sin rodeos el DT. “Todas son finales y es un campeonato muy parejo. Nadie puede negar la trascendencia que tiene Colón. Sabemos que tenemos que hacer nuestro partido para enfrentar a este gran rival”, agregó.
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Pese a la diferencia de presupuesto y estructura entre ambos clubes, Biggeri dejó en claro que All Boys no viajará a Santa Fe a esperar. Todo lo contrario. “Iremos a tratar de hacer un buen papel en Santa Fe para llevarnos los tres puntos”, aseguró.
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El entrenador también destacó el presente institucional del club de Floresta y explicó desde dónde construyen la ilusión de pelear arriba en una categoría tan competitiva. “Tenemos un club ordenado y un presupuesto muy corto”, comentó, valorando el esfuerzo que realiza All Boys para mantenerse competitivo dentro de la divisional.
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En ese sentido, sostuvo que el principal objetivo del equipo es meterse en el Reducido por el segundo ascenso. “Es un campeonato muy parejo y nuestro objetivo es entrar al Reducido”, expresó.
La motivación de All Boys por enfrentar a Colón
Aun así, Biggeri sabe que enfrentar a Colón representa algo especial dentro de la categoría. Por historia, por contexto y también por el escenario. “Es un partido lindo para jugar. Vamos a tratar de hacer nuestro juego”, señaló.
Y cerró con una frase que refleja el espíritu con el que All Boys llegará al Cementerio de los Elefantes: “Colón es una institución hermosa, con mucha gente. Pero si no creyera que podemos dar el golpe, no iría a jugar. Siempre tenemos esperanzas”.