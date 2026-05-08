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Biggeri calentó la previa de Colón-All Boys: "Si no creyera que podemos dar el golpe, no iría"

El DT de All Boys, Aníbal Biggeri, elogió la jerarquía y la historia de Colón, pero dejó en claro que viajarán a Santa Fe con ambición

Ovación

Por Ovación

8 de mayo 2026 · 17:24hs
Biggeri calentó la previa de Colón-All Boys: Si no creyera que podemos dar el golpe, no iría

@caallboys

En la antesala del cruce ante Colón por la fecha 13 de la Primera Nacional, el entrenador de All Boys, Aníbal Biggeri, habló en el programa La Central Deportiva de Cadena 3 Santa Fe y dejó frases que mezclaron respeto, admiración y confianza.

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“Colón es un equipo de Primera División”, afirmó sin rodeos el DT. “Todas son finales y es un campeonato muy parejo. Nadie puede negar la trascendencia que tiene Colón. Sabemos que tenemos que hacer nuestro partido para enfrentar a este gran rival”, agregó.

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Pese a la diferencia de presupuesto y estructura entre ambos clubes, Biggeri dejó en claro que All Boys no viajará a Santa Fe a esperar. Todo lo contrario. “Iremos a tratar de hacer un buen papel en Santa Fe para llevarnos los tres puntos”, aseguró.

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El entrenador también destacó el presente institucional del club de Floresta y explicó desde dónde construyen la ilusión de pelear arriba en una categoría tan competitiva. “Tenemos un club ordenado y un presupuesto muy corto”, comentó, valorando el esfuerzo que realiza All Boys para mantenerse competitivo dentro de la divisional.

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En ese sentido, sostuvo que el principal objetivo del equipo es meterse en el Reducido por el segundo ascenso. “Es un campeonato muy parejo y nuestro objetivo es entrar al Reducido”, expresó.

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El DT de All Boys palpitó el partido ante Colón.

El DT de All Boys palpitó el partido ante Colón.

La motivación de All Boys por enfrentar a Colón

Aun así, Biggeri sabe que enfrentar a Colón representa algo especial dentro de la categoría. Por historia, por contexto y también por el escenario. “Es un partido lindo para jugar. Vamos a tratar de hacer nuestro juego”, señaló.

Y cerró con una frase que refleja el espíritu con el que All Boys llegará al Cementerio de los Elefantes: “Colón es una institución hermosa, con mucha gente. Pero si no creyera que podemos dar el golpe, no iría a jugar. Siempre tenemos esperanzas”.

Colón All Boys Aníbal Biggeri
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