Sauce Viejo se prepara para una gran fiesta con Capibaras y Yacaré XV

Por la 11° fecha del Súper Rugby Américas, este viernes a partir de las 20, Capibaras se medirá con Yacaré en las instalaciones que Santa Fe Rugby Club posee en Sauce Viejo

Con mucha expectativa el Súper Rugby Américas desembarca nuevamente en la capital provincial, ya que por la undécima fecha de la competencia que organiza Sudamérica Rugby, Capibaras XV será anfitrión de Yacaré XV a partir de las 20, en cancha de Santa Fe Rugby en Sauce Viejo, escenario al cual se espera un gran marco de público, y será con el arbitraje de Tomás Bertazza. La franquicia litoraleña presentará tres modificaciones en relación al equipo que viene de ganarle a Pampas en Rosario.

Con el objetivo puesto en terminar lo más arriba posible para acceder a las semifinales, Capibaras jugará un cotejo clave frente a Yacaré XV este viernes 8 a partir de las 20 en Sauce Viejo. La franquicia litoraleña viene de imponerse a Pampas en el Hipódromo de Rosario, y la escuadra con base en Paraguay igualó con Cobras en Asunción. Será el tercer enfrentamiento en la temporada, ya que lo hicieron en Aranduroga de Corrientes de manera amistosa con empate en 57, y luego, en Asunción, fue victoria de los argentinos por 13 a 12.

En la escuadra conducida por Nicolás Galatro habrá tres modificaciones en relación a la alineación que se impuso en el Hipódromo de Rosario a Pampas por 28 a 21, ya que ingresarán Jerónimo Gómez Vara en la tercera línea, el Colo Ignacio Dogliani como apertura y el entrerriano Bruno Heit en el centro de la cancha. En la tercera línea saldrá Manuel Bernstein quien no se ha recuperado de una molestia en un tobillo, el medio apertura Baronio irá al banco de suplentes y Bautista Estellés también presenta una molestia en uno de sus codos.

image Se presentó oficialmente el cruce entre la franquicia litoraleña y la paraguaya por el Súper Rugby Américas.

Cabe destacar que en el banco de los suplentes estará el tercera línea de Alma Juniors de Esperanza, Bautista Grenón, que hizo un gran partido frente a Cobras en Brasil y también lo hizo positivamente ante la franquicia con base en Buenos Aires. El ex jugador de CRAI y formado en Querandí RC expresó que "Estamos entusiasmados, pero también sabemos que hay un rival que no puede regalar de nada, que es muy duro, son físicamente muy duros, conocemos a muchos de sus jugadores, así que nosotros vamos a jugar los 80 minutos como si fuera una final y no regalar nada, o sea, ir a dar todo básicamente". También manifestó que "creo que hubo un par de cambios, pero la idea es, todo eso se basa en los entrenadores, así que nosotros como jugadores estamos a disposición y si ellos hacen un planteo, un cambio, lo aceptamos y lo afrontamos como tiene que ser".

En relación a la visita, hay que señalar que el primera línea Gonzalo del Pazo, y el medio scrum Juan Cruz Strada, jugarán un partido especial, ya que son dos valores que fueron formados en Santa Fe Rugby Club, y actualmente forman parte de la franquicia con base en Asunción del Paraguay.

image La franquicia litoraleña realizó el tradicional Captain Run en Santa Fe Rugby.

Se presentó oficialmente el partido

En los Altos de la Chopería Santa Fe, ubicado en San Jerónimo y Boulevard Pellegrini, se realizó la presentación oficial del cotejo que animarán Capibaras con Yacaré XV en Sauce Viejo. El lanzamiento fue encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti; el presidente de la Unión Santafesina, Enrique Patrizi; el CEO de la franquicia, Carlos Fertonani; los entrenadores Maximiliano Bustos y Ramiro Perman; los capitanes Ramiro Amarilla y Manuel Bernstein, entre otros.

Manuel Bernstein declaró que "la verdad es que nos preparamos muy bien, tratando de corregir los errores del partido pasado con Pampas, haciéndonos fuerte en lo que salió bien y tratando de darle mucho foco a la intensidad y al ritmo de carrera. Tenemos una buena temporada, la verdad que los resultados vienen acompañando, si bien nosotros no priorizamos los resultados y sí el rendimiento, tratamos de seguir haciendo lo mismo que venimos haciendo desde el día uno, que es laburar y mejorar día a día".

Por su parte, el primera línea de Yacaré, el santafesino Del Pazo aseguró que "los resultados no nos vienen acompañando. Llegamos con una victoria en todo el torneo. Tuvimos un empate y después todos los otros derrotas. Pero la verdad que lo positivo del equipo es que sigue motivado, sigue entregando como para ganar todos los partidos. Y llegamos muy bien al partido".

El pilar derecho formado en Santa Fe Rugby subrayó que "yo personalmente voy a estar de local porque soy de acá y soy del club que vamos a jugar, pero obviamente el marco va a tirar más para Capibaras y además viene teniendo un buen torneo, creo yo, que viene ascendiendo en nivel de juego, así que va a estar bastante duro por ese lado".

image Los entrenadores de Capibaras, Nicolás Galatro y Maximiliano Bustos, en las instalaciones de SFRC.

Alineaciones confirmadas para jugar en Santa Fe

Capibaras XV: Diego Correa, Bernardo Lis y Enzo Avaca; Lorenzo Colidio y Lucas Bur; Jerónimo Gómez Vara, Felipe Villagrán e Ignacio Gandini (capitán); Alejo Sugasti e Ignacio Dogliani; Gino Dicapua, Guido Chesini, Bruno Heit, Lautaro Cipriani y Franco Rossetto. Entrenador: Nicolás Galatro. Suplentes: Martín Vaca, Juan Ignacio Rodríguez, Ignacio Orsetti, Ignacio Gallo, Bautista Grenon, Juan Lovell, Juan Bautista Baronio y Francisco Lluch.

Yacaré XV: Nicolás Toch, Agustín Benítez y Gonzalo Del Pazo; Mateo Gasparotti y Joaquín Dominguez; Ariel Nuñez, Manuel Todaro y Juan Mernes; Juan Cruz Strada y Joaquín Lamas: Juan González, Felipe Gaspes, Ramiro Amarilla (capitán), Arturo López y Valentino Quatrocchi. Entrenador: Ramiro Perman. Suplentes: Gastón Salvi, César Pérez, Enrique Quinteros, Nahuel Kacerosky, Matías Muniagurria, Gonzalo Bareiro, Joaquín Mussi y Francisco Calello.

Súper Rugby Américas

-Programación 11° fecha

Viernes 8/5: Capibaras vs. Yacaré XV (en Santa Fe Rugby)

Sábado 9/5: Selknam vs. Dogos XV

Domingo 10/5: Cobras vs. Peñarol

Lunes 11/5: Pampas vs. Tarucas

-Posiciones: Dogos 41; Pampas 38, Capibaras 35, Selknam 35, Tarucas 24, Peñarol 21, Yacaré XV 13, Cobras de Brasil 10.