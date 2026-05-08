Colón superó a Alma Juniors y, con un juego menos, es el puntero en la zona A1 del Torneo Apertura de la ASB. También festejaron: Gimnasia, Almagro y Rivadavia. Todo el resumen.
Colón volvió a la cima de la A1 en el Apertura y en la A2 ya no quedan invictos
Colón superó a Alma Juniors y, con un juego menos, es el puntero en la zona A1 del Torneo Apertura de la ASB. También hubo acción en la A2
Por Ovación
TORNEO APERTURA A1 - FECHA 9
MARTES 5 DE MAYO
Gimnasia 81 (Inti Peón 14) - Banco Provincial 55 (Alejo Soria 16)
JUEVES 7 DE MAYO
República del Oeste 79 (Alejo Bieler 18) - Rivadavia Juniors 87 (Joaquín Cabre 19)
Colón (SF) 99 (Germán González 28) - Alma Juniors 72 (Ignacio Morelli 20)
Almagro 81 (Rodrigo Riquelme 17) - CUST A 53 (Leandro Durizotto 16)
Gimnasia 82 (León Alfonso 27) - Unión (SF) 77 (Agustín Ferrari 35) (Pendiente Fecha 5)
VIERNES 8 DE MAYO
21.30 Sanjustino vs. Colón (SJ)
Libre: Unión (SF)
TABLA DE POSICIONES
Colón (SF) 13 (6-1); Alma Juniors, Gimnasia y Rivadavia 13 (5-3); Sanjustino 12 (5-2); Almagro y Unión (SF) 12 (4-4); Colón (SJ) 11 (4-3); República del Oeste 11 (3-5); CUST 10 (1-8) y Banco 9 (1-7).
Alumni venció a Kimberley y ya no quedan más invictos en la A2
La Locomotora Verde fue más que los kimberleños en Laguna Paiva. Además, Macabi superó en un duelo directo a Regatas Santa Fe. Todo el resumen.
TORNEO APERTURA A2 - FECHA 9
MARTES 5 DE MAYO
Argentino 67 (Bautista Favre 14) - UNL 51 (Franco Pérez 31)
MIÉRCOLES 6 DE MAYO
El Quillá 91 (Matías Cepeda 16) - CUST B 43 (Manuel Escandell 10)
Regatas Coronda 79 (Enzo Gauna 17) - Centenario 61 (Santiago Fedele 17)
JUEVES 7 DE MAYO
Macabi 53 (Pedro Cogliano 8 - Regatas (SF) 47 (Agustín Sorba 8)
Alumni 77 (Eric Bulacio 19) - Kimberley 57 (Nahuel Medici 11)
Libre: Santa Rosa
TABLA DE POSICIONES
Kimberley 15 (7-1); Alumni y Macabi 14 (6-2); Regatas Coronda 14 (5-4); El Quillá y Regatas (SF) 13 (5-3);Santa Rosa y Argentino 11 (3-5); UNL 11 (2-7); Centenario 10 (2-6) y CUST B 9 (1-7)