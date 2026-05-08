Colón volvió a la cima de la A1 en el Apertura y en la A2 ya no quedan invictos

Colón superó a Alma Juniors y, con un juego menos, es el puntero en la zona A1 del Torneo Apertura de la ASB. También hubo acción en la A2

Colón superó a Alma Juniors y, con un juego menos, es el puntero en la zona A1 del Torneo Apertura de la ASB. También festejaron: Gimnasia, Almagro y Rivadavia. Todo el resumen.

Gimnasia 81 (Inti Peón 14) - Banco Provincial 55 (Alejo Soria 16)

JUEVES 7 DE MAYO

República del Oeste 79 (Alejo Bieler 18) - Rivadavia Juniors 87 (Joaquín Cabre 19)

Colón (SF) 99 (Germán González 28) - Alma Juniors 72 (Ignacio Morelli 20)

Almagro 81 (Rodrigo Riquelme 17) - CUST A 53 (Leandro Durizotto 16)

Gimnasia 82 (León Alfonso 27) - Unión (SF) 77 (Agustín Ferrari 35) (Pendiente Fecha 5)

VIERNES 8 DE MAYO

21.30 Sanjustino vs. Colón (SJ)

Libre: Unión (SF)

TABLA DE POSICIONES

Colón (SF) 13 (6-1); Alma Juniors, Gimnasia y Rivadavia 13 (5-3); Sanjustino 12 (5-2); Almagro y Unión (SF) 12 (4-4); Colón (SJ) 11 (4-3); República del Oeste 11 (3-5); CUST 10 (1-8) y Banco 9 (1-7).

Alumni venció a Kimberley y ya no quedan más invictos en la A2

La Locomotora Verde fue más que los kimberleños en Laguna Paiva. Además, Macabi superó en un duelo directo a Regatas Santa Fe. Todo el resumen.

TORNEO APERTURA A2 - FECHA 9

MARTES 5 DE MAYO

Argentino 67 (Bautista Favre 14) - UNL 51 (Franco Pérez 31)

MIÉRCOLES 6 DE MAYO

El Quillá 91 (Matías Cepeda 16) - CUST B 43 (Manuel Escandell 10)

Regatas Coronda 79 (Enzo Gauna 17) - Centenario 61 (Santiago Fedele 17)

JUEVES 7 DE MAYO

Macabi 53 (Pedro Cogliano 8 - Regatas (SF) 47 (Agustín Sorba 8)

Alumni 77 (Eric Bulacio 19) - Kimberley 57 (Nahuel Medici 11)

Libre: Santa Rosa

TABLA DE POSICIONES

Kimberley 15 (7-1); Alumni y Macabi 14 (6-2); Regatas Coronda 14 (5-4); El Quillá y Regatas (SF) 13 (5-3);Santa Rosa y Argentino 11 (3-5); UNL 11 (2-7); Centenario 10 (2-6) y CUST B 9 (1-7)