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Adorni afirmó que el Gobierno cumple con el presupuesto universitario y calificó de "falsa" la denuncia de la UBA por los hospitales

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió la política educativa del Gobierno nacional, señaló que la partida para universidades creció en 2026 y acusó a la UBA de reclamar una partida adicional equivalente al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios del país.

8 de mayo 2026 · 17:31hs
Manuel Adornis

gentileza

Manuel Adornis, jefe de Gabinete

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sostuvo en conferencia de prensa que el Gobierno nacional cumple con la ejecución del presupuesto universitario y volvió a cargar contra la Universidad de Buenos Aires (UBA) por el desfinanciamiento de sus hospitales, calificando la denuncia de "falsa".

Las declaraciones se produjeron luego de que la Justicia concediera un recurso extraordinario federal presentado por el Gobierno en la causa vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario. Adorni planteó que dicha ley "nació suspendida en su ejecución" hasta que los legisladores que la sancionaron "determinen en el Congreso las fuentes de su financiamiento".

El argumento del Gobierno

El funcionario defendió la política de equilibrio fiscal como eje central de la administración. "No hacerlo implicaría más impuestos o emisión monetaria, lo que se traduce, siempre y en todo lugar, en más inflación o más pobreza", sostuvo.

Adorni rechazó las acusaciones de desfinanciamiento y comparó la gestión actual con la del gobierno de Alberto Fernández, que según indicó transfería fondos a las universidades con hasta cuatro meses de atraso en un contexto de inflación del 211,4% anual. "Hoy, esos pagos se realizan en forma mensual y la inflación es del 31,5%", remarcó.

El jefe de Gabinete destacó además que en el Presupuesto 2026 la partida destinada a universidades nacionales creció hasta los 4,8 billones de pesos.


La disputa con la UBA por los hospitales

Adorni fue categórico al referirse al reclamo de la UBA por el financiamiento de sus hospitales universitarios. "También es falsa la denuncia de la Universidad de Buenos Aires respecto al desfinanciamiento de los hospitales universitarios", sentenció.

El funcionario explicó que el Gobierno transfirió mensualmente la totalidad de los créditos presupuestarios asignados en el Presupuesto 2026, que contempla tanto gastos de funcionamiento como gastos en personal para la función salud. Lo que la UBA reclama, según aclaró, es una partida adicional de 75.371 millones de pesos, equivalente al 94,5% del presupuesto total de hospitales universitarios de todo el país. "Una sola universidad pretende apropiarse el crédito presupuestario destinado al conjunto de los hospitales universitarios nacionales", aseveró.

La previa al 12 de mayo

En el marco de la convocatoria a la marcha universitaria del 12 de mayo, Adorni expresó su deseo de que prime "el sentido común y la sensatez", y garantizó que la administración considera a la educación y la salud como derechos "fundamentales, inalienables y universales".

Adorni presupuesto denuncia
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