Rosario Central no acreditará a medios partidarios de Independiente y se armó la polémica

Rosario Central quedó en una polémica al no acreditar medios partidarios de Independiente por "cuestiones de seguridad" para los playoffs del Apertura

Rosario Central quedó nuevamente envuelto en una polémica, ya que no acreditará a medios partidarios de Independiente por "cuestiones de seguridad" de cara al partido de octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura .

La Secretaría de Comunicación y Prensa de Independiente informó que recibieron "una comunicación oficial desde Rosario Central, mediante la cual se nos notifica que no pueden garantizar la seguridad de los periodistas partidarios de Independiente que asistan al estadio en la próxima fecha".

Por esta razón, aclararon que "no estarán aprobando las acreditaciones para esta cobertura", y recomendaron no concurrir por sus propios medios, "priorizando la integridad personal de cada uno de ustedes".

La alternativa que propuso Independiente fue poner a disposición las cabinas de transmisión del Estadio Libertadores de América "para que cada programa pueda realizar su cobertura desde nuestras instalaciones".

Esta decisión se da un día después de la polémica iniciada por el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, quien expresó su deseo de "hablar de fútbol y no de decisiones polémicas".

Además, luego redobló la apuesta al asegurar en declaraciones radiales que "estamos atentos a que ninguna cuestión de arbitraje nos impida tener este campeonato".