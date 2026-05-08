El enganche que busca Colón es también pretendido por equipos de Primera División

Colón está interesado en el volante ofensivo de Deportivo Maipú Marcelo Eggel, quien también tiene ofertas de Primera División

Marcelo Eggel está en el radar de Colón, pero también de otros equipos que están en Primera División.

En el próximo mercado de pases, Colón buscará reforzar el plantel intentado sumar jerarquía en posiciones muy puntuales. Y en ese sentido irá por un volante ofensivo, con características de enganche.

Y el nombre apuntado es el de Marcelo Eggel, a quien viene siguiendo desde hace algunos meses . Incluso, antes de arrancar el campeonato, existieron algunas averiguaciones por el futbolista que juega en Deportivo Maipú.

El futbolista de 27 años es la gran figura del elenco mendocino y en lo que va del campeonato convirtió cuatro goles y brindó dos asistencias en 1012' en cancha. Y el Sabalero ya inició contactos por el jugador.

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De todos modos, Colón no es el único equipo interesado en Eggel, dado que también lo tienen en la mira, dos equipos de Primera División. Ellos son: Central Córdoba y Estudiantes de Río Cuarto.

El presidente de Deportivo Maipú Hernán Sperdutti reconoció que el jugador cuenta con cláusula de salida y eso hace muy complicado poder retenerlo.