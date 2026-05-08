Todo listo para una nueva jornada en el Regional del Litoral

La 5° fecha del Top 10 del Regional tendrá a CRAI visitando a Rowing en el Yararé, y Santa Fe RC recibirá a Jockey (R) en Sauce Viejo. En Segunda, se miden La Salle Jobson con Universitario

CRAI viene de imponerse a Uni en Rosario y ahora visitará a Rowing en el Yarará por una nueva fecha del Regional del Litoral.

Este sábado 9 de mayo habrá nuevamente acción en el Torneo Regional del Litoral en el cual los equipos santafesinos que compiten en el Top 10 lo harán frente a duros rivales. En la capital entrerriana, CRAI visitará al Paraná Rowing Club, y en Sauce Viejo, Santa Fe Rugby chocará con Jockey de Rosario. En el segundo estamento, Universitario visitará a Tilcara en Sauce Montrull, La Salle Jobson será anfitrión de CRAR y Cha Roga de Provincial.

En la quinta fecha del Top 10 del interuniones litoraleño los representativos de la Unión Santafesina de Rugby tendrán que afrontar compromisos de fuste. A las 16, en la sección el Yarará, en las afueras de la vecina capital provincial, CRAI visitará al Paraná Rowing Club con el arbitraje del rosarino Juan Ignacio Vega. Los Gitanos vienen de ganar en Rosario frente a Universitario en barrio Tío Rolo por 45 a 38, mientras que el remero cayó en Venado Tuerto por 35 a 27 ante Jockey. Es importante señalar que los dirigidos por Carlos Martín Matozzo y los conducidos por el rosarino Gastón Conde se enfrentaron hace dos semanas por la primera fecha del Torneo del Interior B, con victoria de los entrerrianos por un ajustado 21 a 17.

En Sauce Viejo, Santa Fe Rugby Club será anfitrión del Jockey Club en Sauce Viejo con el control del santafesino Fernando De Feo. El conjunto conducido por el Colo Ignacio Carballo viene de conseguir un gran triunfo frente a Duendes en las Delicias del sur provincial por 28 a 17, mientras que el elenco de Fisherton, se impuso a Old Resian de Rosario por 34 a 25. Ambos buscarán un resultado positivo para no perderle pisada a los elencos de punta pensando en los boletos disponibles a la etapa de definición.

En la sección central del Parque Urquiza, justo en la semana que cumplió 121 años de vida, Estudiantes de Paraná jugará frente a Universitario de Rosario con el referato del rosarino Carlos Poggi. Los paranaenses dirigidos por Pedro Fontanetto vienen de caer ante Gimnasia y Esgrima de Rosario y buscarán hacer pesar la localía ante el conjunto académico que viene de ser derrotado por CRAI en su predio de La Quinta.

En Mendoza y Wilde, en el sur provincial, Old Resian y Jockey Club de Venado Tuerto se medirán bajo el arbitraje del santafesino Joaquín Zapata. Por su parte, a las 15, en el cotejo televisado de la fecha, en el Hipódromo de Rosario, ubicado en el parque de la Independencia, Gimnasia y Esgrima

será anfitrión de Duendes de Rosario en un duelo clásico, en el cual ambos buscarán un resultado positivo. El mensana viene de ganar en Paraná y el verdinegro cayó ante Santa Fe Rugby, aunque en partidos de este tipo no importa cómo se llega, sino lo que ambos puedan plasmar en el campo de juego.

image Santa Fe Rugby afrontará un compromiso de fuste ante Jockey de Rosario en Sauce Viejo.

Las posiciones se encuentran del siguiente modo: Gimnasia y Esgrima 15; Duendes y CRAI 14; Estudiantes 13; Santa Fe Rugby, Universitario de Rosario y Jockey Club de Venado Tuerto 10; Jockey Club de Rosario 8, Paraná Rowing 6 y Old Resian 2.

En el segundo nivel del Regional

En relación a la cuarta fecha de la Segunda División, que tuvo ventana de descanso el fin de semana pasado, los elencos santafesinos también tendrán que afrontar compromisos desafiantes y ante rivales muy duros. En el polideportivo de la ruta 70, Alma Juniors de Esperanza jugará con Caranchos con el arbitraje del santafesino Fabián Prats, y en el quincho de la ruta 18, en Sauce Montrull, Universitario de Santa Fe visitará a Tilcara de Paraná con el control del entrerriano Juan Moyano.

En el predio de Cabaña Leiva, La Salle Jobson será anfitrión de CRAR de Rafaela con el control del rosarino Carlos Perrone, mientras que en Santo Tomé, Cha Roga Club jugará con Provincial de Rosario bajo el seguimiento del santafesino Fernando Lauría. En el departamento General López, Los Pampas de Rufino se medirá con Logaritmo con el arbitraje de Agustín Suárez Silva de Rosario, y en el sector de islas, Regatas & Belgrano de San Nicolás jugarán con Gimnasia de Pergamino con el control de Pablo Belén.

Las posiciones están de la siguiente forma: Alma Juniors de Esperanza y Universitario de Santa Fe 15; Los Caranchos de Rosario y Logaritmo 14; Provincial de Rosario 12, CRAR de Rafaela 10, Tilcara de Paraná 5; Los Pampas de Rufino y La Salle Jobson 2; Regatas & Belgrano de San Nicolás 1; Cha Roga Club y Gimnasia de Pergamino 0.