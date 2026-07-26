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El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

Colón perdió contra Chaco For Ever y dejó el invicto de local, lo que complica las aspiraciones en busca alcanzar el primer puesto. Niveles bajísimos

Ovación

Por Ovación

26 de julio 2026 · 18:16hs
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El uno por uno de Colón en la derrota ante Chaco For Ever

UNO Santa Fe | José Busiemi

Fue un domingo para el olvido para Colón, que perdió 1-0 contra Chaco For Ever y no solo que dejó el invicto en el Brigadier López, sino que no pudo aprovechar el traspié de Ferro para achicar la distancia en la cima de la zona A de la Primera Nacional. Segunda caída al hilo con flojos niveles y muchas dudas que vuelve a aflorar.

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El uno por uno de Colón

Matías Budiño (6): tuvo dos tapadas claves en el final del primer tiempo para mantener con vida a Colón. De lo poco para rescatar.

Mauro Peinipil (5): es muy positivo cuando ataca, pero muestras muchas dudas en defensa. Viene con un nivel en baja.

Sebastián Olmedo (4): una actuación para perder la titularidad. Viene con nivel en picada y cada vez que tocaba la pelota exasperaba a la gente.

Federico Rasmussen (5): lo mejorcito en un fondo que dejó muchas fisuras. Cuando hubo que arriesgar en el complemento achicó bien. Se contagia del mal momento de Olmedo.

Gabriel Risso Patrón (3): paso en falso en su primer partido de titular. Medrán lo cambió para el inicio del complemento, lo que eleva la incertidumbre para el jugador que llegó para "potenciar" la banda izquierda.

• LEER MÁS: La gente de Colón volvió a mostrar su pasión y color para el duelo ante Chaco For Ever

Federico Lértora (5): el habitual empuje y hasta animándose a pisar el área para atacar, pero no pudo hacerse dueño del medio.

Ignacio Antonio (5): otro que anda con un rendimiento individual. Apenas algunos arrestos para genera faltas, pero terminó siendo reemplazado.

Julián Marcioni (4): va de mayor a menor con sus actuaciones. En los últimos dos encuentros pasó inadvertido y también salió en el complemento.

Darío Sarmiento (4): le cuesta hacer dueño del juego, pero define casi siempre mal. No sorprendió tampoco su salida.

Franco García (3): prácticamente desaparecido. Nada de aquel refuerzo que la rompió en Puerto Madryn. Ni salió al complemento.

Alan Bonansea (3): otra vez se secó tras marcar tres goles en fila. Fue neutralizado por los rivales y terminó con una molestia física.

Bonansea termin&oacute; con una molestia en Col&oacute;n.

Bonansea terminó con una molestia en Colón.

Ignacio Lago (5): no estaba bien para ir desde el arranque, pero con muy poco en el complemento mostró lo importante que es para desnivelar.

Facundo Castet (5): entró bastante bien, recuperando y empujando. Habrá que ver si le alcanza para pelear un lugar donde parece estar relegado.

Leandro Garate (-): debutó en un momento caliente del encuentro y tuvo algunas acciones de lucha, pero ninguna para definir.

Agustín Toledo (-): esta vez no pudo aportar el manejo que lo caracteriza. No inicidió y nada pudo cambiar.

Conrado Ibarra (-): ingresó en los minutos finales para abrir la cancha por la izquierda, pero sin éxito.

Colón Chaco For Ever Primera Nacional
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