Colón no reacciona, perdió de nuevo contra el último y volvió a irse silbado

Colón no estuvo a la altura, perdió 1-0 con Chaco For Ever y dejó el invicto en casa, por la fecha 22 de la Primera Nacional. Cayó dos veces ya contra el último

Colón tenía este domingo la chance de acercarse a Ferro, pero sigue con su declibe de rendimiento y perdió inoportunamente 1-0 contra Chaco For Ever , que está último, con gol de Enzo Gaggi, por la fecha 22 de la zona A de la Primera Nacional . Fin del invicto en casa y aumento de la preocupación. Otra vez hubo silbidos.

Un inicio que mostró a un pensativo Ezequiel Medrán por la postura del rival, que estaba más adelantado de lo esperado. Por eso charló rápidamente con sus colaboradora para intercambiar detalles y comenzar a dar indicaciones. Un tradicional 4-4-2 con líneas con poco espacio y presionando alto. Una lectura rápida para que el Sabalero tome cartas en el asunto y lleve peligro con un cabezazo de Lértora. Colón se iba soltando más y volvió a ser picante con un cabezazo de Bonansea que el arquero contuvo sin problemas.

Fue cuestión de minutos de que el dueño de casa imponga condiciones y tener a Bonansea como un problema para el rival ganando sobre todo por arriba. No aparecía aún Franco García, que no iba tanto por la banda sino que se tiraba más al medio, donde ahí estaba siempre Sarmiento. Eso sí, pasados los 20', se notaba la ausencia de Ignacio Lago. Incluso a los 23', Darío Sarmiento no estuvo fino en un pase y permitió una contra que terminó Enzo Gaggi para el 1-0 de For Ever. Baldazo de agua fría en el Brigadier López, que no demoró demasiado en hacer sentir su malestar. Fue la única acción de Chaco For Ever y de las pocas que tocó el jugador. Las cosas de este deporte.

Claramente Medrán notaba que no había recursos por la izquierdo y dispuso el cambio de banda entre Marcioni y García. Ya la pelota no le llegaba tanto a Bonansea y, por ende, Colón carecía de peso ofensivo. Un fuerte mazazo tras el gol que costó asimilar. El trámite era parejo, pero el dato pasaba que, luego del gol, el Sabalero no volvió a patear al arco. Todo estaba en la mitad de la cancha. Era algo que sorprendiera, porque en varios partidos se vio esta tesitura rojinegra, de no tener argumentos para levantarse rápido.

En Colón siempre fue clave las sociedades y, como no ataca por izquierda, el elenco de Cravero neutralizaba la derecha, donde Peinipil no podía llegar al fondo. Era todo muy lento, predecible y sin cambio de ritmo. Todo a pedir de los chaqueños. Doble tapada de Budiño para mantener con vida a Colón, que cerraba un pésimo primer tiempo. Así se fueron los 45', con una actuación deslucida y para la reflexión del Sabalero, que deberá cambiar radicalmente para el segundo tiempo si quiere cuidar el invicto en casa.

Colón no estuvo a la altura ante Chaco For Ever. UNO Santa Fe | José Busiemi

El complemento entre Colón y Chaco For Ever

Para los restantes 45', Medrán mandó a la cancha a Ignacio Lago y Facundo Castet por Risso Patrón y García para modificar el carril izquierdo, que claramente fue lo más flojo del equipo. Cravero se dio cuenta del plan y por eso, cada vez que un jugador de Colón tenía la pelota, era presionado por dos rivales. Así y todo, Lago ya erocionaba y sacó un buen centro que llevó peligro al fondo visitante.

Eso si, Olmedio mostraba problemas en los pases y genera murmullos en la gente. El paraguayo viene de mayor a menor. Más allá de esto, Antonio comenzaba a aparecer más y eso era bueno para empujar. Con poco y disminuido físicamente, Lago ya hizo más que muchos en 45'. A los 9' se animó Lértora para preocupar más al conjunto de Resistencia, que estaba cada vez más atrás. Se veía venir más peso en el área y Medrán dispuso el debut de Leandro Garate para pasar a jugar con un doble 9.

El tema es que también el Rojinegro se descuidaba en el fondo por la necesidad de arriesgar y quedaba a merced de For Ever, que de milagro no hizo el segundo con un tiro de Gaggi que se fue apenas desviado. La preocupación estaba en el fondo, pero no quedaba otra. Lo de Colón era ir con más ganas que ideas. Sin argumentos y siempre cayendo en la trampa adversaria. El ambiente era de tensión y reclamo permanente por lo que transmitía el equipo. Colón ganó profundidad con el ingreso de Lago, pero no se le cae una idea diferente. Algo que fue una constante en la serie de empates. Pero la cosa es que ahora estaba perdiendo en casa.

Para la recta final de partido, Medrán metió a Conrado Ibarra y Agustín Toledo por Marcioni y Antonio, sabiendo que ya era a todo o nada. Para colmo Bonansea sintió una molestia y no quedaban cambios, por lo que se quedaba pescando directamente en el área. Pero nada cambió y Colón recibió un cachetazo inoportuno justo cuando Ferro había perdido. Sumó la segunda caída en fila, dejó el invicto en casa, que era lo mejor que tenía, y elevó nuevamente las dudas en un momento clave. En menos de un mes, Colón perdió dos veces contra el último. Para reflexionar.

Síntesis de Colón y Chaco For Ever

Colón: Matías Budiño; Mauro Peinipil, Sebastián Olmedo, Federico Rasmussen y Gabriel Risso Patrón; Julián Marcioni, Federico Lértora, Ignacio Antonio y Franco García; Darío Sarmiento; y Alan Bonansea. DT: Ezequiel Medrán.

Chaco For Ever: Gastón Canuto; David Valdez, Lucas Pruzzo, Alan Luque, Brian Nievas, Ricardo Garay y Agustín Ojeda; Juan Matías Romero, Enzo Gaggi, Santiago Valenzuela; y Matías Romero. DT: Daniel Cravero.

Gol: PT 23' Enzo Gaggi (CFE).

Árbitro: Javier Delbarba.

Estadio: Brigadier López.