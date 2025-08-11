Así será la intensa semana en el Oficial Prefederal y el Nivel A2

Este lunes comenzará la programación en el ascenso con el inicio de la Fecha 5 en el Oficial Prefederal y el Nivel A2, a completarse el martes.
Este lunes, con cuatro partidos, arrancará la quinta fecha en el Nivel A2. La del Oficial Prefederal se pondrá en marcha el martes.
Por Ovación
Asimismo, entre miércoles y jueves se disputará la Fecha 4 del nivel A2 que por ahora tiene punteros e invictos a Colón (SF) y República del Oeste.
En el Oficial Prefederal será el turno de los interzonales, con los Clásicos de Esperanza y San Justo.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 4 - INTERZONALES
Martes 12 de agosto
21.30 Gimnasia vs. Rivadavia
21.30 El Quillá vs. Regatas (SF)
Miércoles 13 de agosto
21.30 Unión A vs. Unión B
Jueves 14 de agosto
21.30 CUST A vs. Banco Provincial
21.30 Almagro A vs. Alma Juniors
21.30 Colón (SJ) vs. Sanjustino
TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 5
Lunes 11 de agosto
21.30 Santa Rosa vs. Macabi
21.30 Almagro B vs. CUST B
21.30 Centenario vs. Colón (SF)
22.00 UNL vs. Regatas Coronda (en República del Oeste)
Martes 12 de agosto
21.30 Alumni vs. Kimberley
Libre: República del Oeste
TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 4
Miércoles 13 de agosto
21.30 CUST B vs. Centenario
Jueves 14 de agosto
21.30 Kimberley vs. Almagro B
21.30 Macabi vs. Alumni
21.30 Regatas Coronda vs. Santa Rosa
21.30 República del Oeste vs. UNL
Libre: Colón (SF)
Fuente: ASB