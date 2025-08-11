Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Así será la intensa semana en el Oficial Prefederal y el Nivel A2

Este lunes, con cuatro partidos, arrancará la quinta fecha en el Nivel A2. La del Oficial Prefederal se pondrá en marcha el martes.

11 de agosto 2025
Este lunes comenzará la programación en el ascenso con el inicio de la Fecha 5 en el Oficial Prefederal y el Nivel A2, a completarse el martes.

Asimismo, entre miércoles y jueves se disputará la Fecha 4 del nivel A2 que por ahora tiene punteros e invictos a Colón (SF) y República del Oeste.

En el Oficial Prefederal será el turno de los interzonales, con los Clásicos de Esperanza y San Justo.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 4 - INTERZONALES

Martes 12 de agosto

21.30 Gimnasia vs. Rivadavia

21.30 El Quillá vs. Regatas (SF)

Miércoles 13 de agosto

21.30 Unión A vs. Unión B

Jueves 14 de agosto

21.30 CUST A vs. Banco Provincial

21.30 Almagro A vs. Alma Juniors

21.30 Colón (SJ) vs. Sanjustino

TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 5

Lunes 11 de agosto

21.30 Santa Rosa vs. Macabi

21.30 Almagro B vs. CUST B

21.30 Centenario vs. Colón (SF)

22.00 UNL vs. Regatas Coronda (en República del Oeste)

Martes 12 de agosto

21.30 Alumni vs. Kimberley

Libre: República del Oeste

TORNEO OFICIAL - NIVEL A2 - FECHA 4

Miércoles 13 de agosto

21.30 CUST B vs. Centenario

Jueves 14 de agosto

21.30 Kimberley vs. Almagro B

21.30 Macabi vs. Alumni

21.30 Regatas Coronda vs. Santa Rosa

21.30 República del Oeste vs. UNL

Libre: Colón (SF)

