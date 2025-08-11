Unión ya le apunta a la recuperación inmediata con un regreso clave

El plantel de Unión ya regresó a los trabajos tras la derrota ante Argentinos, y ahora le apunta a Instituto, a quien visitará con un regreso clave.

Tras la derrota ante Argentinos Juniors en La Paternal, Unión regresó a Santa Fe y rápidamente volvió al trabajo en el predio Casasol. El plantel entrenó este lunes por la mañana con la mirada puesta en el compromiso del próximo viernes, desde las 19, frente a Instituto en Alta Córdoba, por la 5ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

Para este encuentro, el entrenador Leonardo Madelón contará con una buena noticia: Franco Fragapane cumplió la fecha de suspensión y todo apunta a que regresará a la titularidad en lugar de Augusto Solari, quien tuvo su estreno con la camiseta tatengue pero dejó una actuación discreta.

LEER MÁS: Unión y una sequía de visitante que ya es alarmante

El DT no planea más cambios, aunque frente al Bicho se vieron rendimientos muy por debajo del nivel esperado, especialmente en la delantera, donde los atacantes fueron reemplazados en el inicio del segundo tiempo.

En ese tramo, Marcelo Estigarribia ingresó y dejó buenas sensaciones, mostrando una mejoría que ilusiona a Unión, que lo incorporó en el último mercado con una importante inversión.

La cuenta regresiva rumbo a Córdoba

La preparación se extenderá hasta el jueves por la mañana, y tras el almuerzo la delegación partirá hacia Córdoba para quedar concentrada de cara al duelo con la Gloria. El objetivo es claro: ponerle fin a una racha de casi diez meses sin victorias fuera de Santa Fe.

LEER MÁS: Unión, en zona de riesgo: cómo quedó la lucha por evitar el descenso

Mientras tanto, la dirigencia sigue trabajando para reforzar el plantel. Unión tiene abiertas dos ventanas para incorporar jugadores tras las salidas de Francisco Pumpido, transferido al Toluca de México, y de Lionel Verde, quien continuará su carrera en el CSKA de Moscú.